Yemek kartı düzenlemesi lokantacı esnafını mutlu etti

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yemek kartlarındaki düzenlemeye ilişkin, "İskontoların kaldırılmasıyla komisyon oranları ciddi oranda aşağıya çekilecektir." dedi.

Yenice, AA muhabirine, yüksek komisyon ücreti ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartı sorununun çözümü için yapılan çalışmaların lokantacı esnafını mutlu ettiğini söyledi.



Bu konuda yaklaşık 15 yıldır mücadele verdiklerini ifade eden Yenice, şöyle konuştu:

"Lokantacı esnafı, yüksek iskonto, komisyon oranı yüksekliği, ödemelerdeki gecikme ve amacının dışında kullanılmasından dolayı zor durumda kaldı. Bırakın bizim zararımızı devletimizin vergi kaybına neden olan bir ortam oluştu. Yabancı sermayenin elinde olan ve yıllık 2,5 milyar dolar işlem hacmi olan bu sektörün ülkemizin milli ve yerli bir duruşa endekslendiği bir ortamda bu açıdan da çok önemli sıkıntıları vardı. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin girişimiyle çalışma başlatıldı. İnşallah iskontoların kaldırılmasıyla komisyon oranları ciddi oranda aşağıya çekilecektir."

Yabancı yemek şirketlerinin yurt dışında verdiği komisyon oranlarının yüzde 2,5 ile 3,5 arasında değiştiğine dikkati çeken Yenice, kendilerinin de benzer bir talebinin olduğunu kaydetti.

Firmaların Avrupa'daki uygulamalarını Türkiye'de de görmek istediklerini anlatan Yenice, "Kendi ülkelerinde bu oran varken Türkiye'de 12'lere varan komisyon oranı uygulamalarını izah edemiyorlar." şeklinde konuştu.

Esnafın 60 güne varan ödeme planından da rahatsız olduğuna işaret eden Yenice, bu konunun belirli bir takvime bağlanması gerektiğini dile getirdi.

Yemek kartlarının amacı dışında kullanılmaması yönünde bir düzenleme beklediklerini anlatan Yenice, "Bu aynı zamanda devletimiz için de çok önemli. Çünkü yemek yüzde 8 ile piyasada satılan bir emtia. Yüzde 18 ile satılan temizlik maddesi ya da buna benzeyen market alışverişini yapan kişiler ciddi anlamda vergi kaybına neden oluyor." dedi.



