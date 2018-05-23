YEMEK KARTINDA İSKONTOYA SON, YÜKSEK KOMİSYONA TAVAN İTO Başkanı Avdagiç: - “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10’u bulan komisyonlar yüzde 6’nın altına inecek.”

- “Kart hizmeti veren firmaların anlaşmalı iş yerlerine verdikleri yüzde 7’yi bulan iskontolar ise tamamen kaldırıldı.”

- “Yemek kartında yeni düzenleme ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak.”



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaklaşık 5 milyon çalışanın iş yeri dışında yedikleri yemeğin maliyetini artıran, lokantalara ciddi mali yük getiren yemek kartı komisyon oranlarına üst sınır getirilmesine ilişkin, “Yemek kartında yeni düzenleme ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak” dedi.

Avdagiç, İTO olarak 14 ay önce ‘İskonto kalkarsa restoranlar ve yemek kartı firmaları arasında tartışmaya neden olan komisyonların yüzde 3-4 seviyesine çekilebileceğine inanıyoruz’ açıklaması yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10’u bulan komisyonlar yüzde 6’nın altına inecek.

Bu sayede yemek hizmeti veren büyük çoğunluğu KOBİ olan iş yerlerinin üzerindeki maliyet yükü azalacağı gibi kart çıkaran kuruluşlar da kazançlı çıkacak. Çünkü yeni yönetmelikle, kart hizmeti veren firmaların anlaşmalı iş yerlerine verdikleri yüzde 7’yi bulan iskontolar ise tamamen kaldırıldı.

İstanbul Ticaret Odası olarak iskontoların kaldırılması yönündeki önerimizi ilk kez geçtiğimiz yılbaşında kamuoyu nezdinde dile getirmiştik. Tam da arzu ettiğimiz oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

110 BİN İŞLETMEYİ İLGİLENDİRİYOR

Yeni düzenleme ile yemek kartı kuruluşları iskonto haricinde artık barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli, depozito gibi adlar altında da herhangi bir bedel talep edemeyecek. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarının lokantalara yapacağı ödemelerin süresi de 30 günü geçemeyecek.

Türkiye’de yemek kartı ve benzeri sistemle servis veren yaklaşık 110 bin işletme var. Bu işletmelerin 40 bini İstanbul’da. Yemek kartı kullanan çalışan sayısı ise 5 milyonu buluyor.