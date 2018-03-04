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Yemek kartlarına düzenleme

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindi" - "Düzenlemeyle yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçilecek" -"Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılması da engellenecek"

Yemek kartlarına düzenleme

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.
Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığını hatırlattı.
Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Tüfenkci, "Mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürdü. Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindi." ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışmaların piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamak bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyu görüşüne sunacaklarını kaydetti.
Bakan Tüfenkci, düzenlemeye ilişkin maddeleri de şöyle sıraladı:

"Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçilecek. Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getirilecek. Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanacak."
Tüfenkci, sektörde faaliyet göstermek isteyenlere, hizmete başlamadan önce Bakanlığa yazılı bildirimde bulunma zorunluluğunun getirileceğini belirterek, düzenlemelere uymayanlar hakkında da yaptırım öngörüldüğüne işaret etti.

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Yemek Kartları- Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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