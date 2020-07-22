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Yemeksepeti ile bağış kolaylığı

Yemeksepeti, “Birbirimize Destek Zamanı” sloganıyla Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından Kızılay, TEV ve Unicef iş birliğiyle bağış projesini hayata geçirdi.

Yemeksepeti ile bağış kolaylığı

Yemeksepeti, kullanıcıların yemek siparişi verirken kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde seçtiği kuruma bağış yapabilmesini sağlayan bir fonksiyonu tüm uygulamalarına entegre etti. Bu özellikle kullanıcıların yaptıkları bağış direk kurumun hesabına geçiyor.

Proje kapsamında Yemeksepeti kullanıcıları, yemek siparişi verirken aynı zamanda Kızılay, Unicef ve TEV’e bağış yapabilecekler. Yemeksepeti, proje ile kullanıcılarının Yemeksepeti üzerinden bu kuruluşlara bağışta bulunabilmesini sağlayarak daha fazla kişiye yardım eli uzatılmasını hedefliyor.

Kullanıcılar Yemeksepeti uygulaması üzerinden ilk etapta Kızılay’ın “Korona Gıda Paketi Desteği Fonu”, TEV’in “Yemek Yardımı Fonu ve Unicef’in “Koronavirüsü Acil Durum Fonu”na bağış yaparak destek olabilecekler.

Şu anda 3 sivil toplum kuruluşu ile hayat geçen proje, yeni sivil toplum kuruluşlarının ve yeni fonların dahil olmasıyla kapsamını genişletecek.

Aynı anda hem sipariş hem bağış

Yemeksepeti, kullanıcılarının yemek siparişi verirken diledikleri kuruma kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bağış yapabilmesini sağlayan “bağış” fonksiyonunu web ve tüm mobil uygulamalarına entegre etti. Bu buton sayesinde kullanıcılar, “bağış numarası”, “bağış projesi” gibi konuları aramadan hızlı ve güvenli bir şekilde diledikleri kuruma destekte bulanabilecek.

Kullanıcıların diledikleri kuruma ve fona bağış yapabilmeleri için ödeme adımına geldiklerinde öncelikle “online ödeme” yöntemini tercih etmeleri gerekiyor. Sonrasında kullanıcılar “bağış” butonuna tıklayarak diledikleri kuruma, kendi seçecekleri tutar kadar bağış yapıp hem bağış hem siparişlerini tek adımda tamamlayabilecek.

Kullanıcılar her siparişte sadece bir kuruma bağışta bulunabilecek ve gerçekleştirilen bağışlar anında o kurumun fonuna aktarılacak.

"Topluma fayda sağlayacak projelere odaklıyız"

Yemeksepeti olarak topluma ve insana fayda sağlayacak projelere odaklanmaya devam ettiklerini vurgulayan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde ülkemizin dört bir yanındaki 30 binin üzerinde üye restoranımız ve 16 milyon kullanıcımız ile dayanışma ruhu içinde hareket ederek birbirimize destek olmanın öneminin farkındalığıyla hareket ediyoruz. Kullanıcılarımızın bilinçli ve duyarlı bireyler olduğu bilinciyle hareket ediyor, onların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Bugün yine kullanıcılarımızın destekleriyle yardıma ihtiyacı olan birçok kişiye ulaşmak adına başlattığımız bu bağış projemizle “Birbirimize Destek Zamanı” diyerek yapılan her bağışın bir anlamı olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" sözlerini kullandı.

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