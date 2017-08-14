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Yemeksepeti, Maximum Mobil'de yerini aldı

- Online yemek siparişi sektörü aktörlerinden Yemeksepeti, Maximum Mobil uygulamasına entegre edildi

Yemeksepeti, Maximum Mobil'de yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, Maximum Mobil uygulamasında yerini aldı.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka kendi müşterilerinin yanında diğer tüm bankaların kart müşterilerinin de hayatını kolaylaştıracak yeni çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan iş birliğiyle, online yemek siparişi sektörü aktörlerinden Yemeksepeti, Maximum Mobil uygulamasına entegre edildi.

Maximum Mobil uygulamasının App Store ve Google Play Store'da kullanıma sunulan yeni versiyonu ile uygulama müşterileri, mevcut Yemeksepeti hesaplarına Maximum Mobil üzerinden erişip, seçtikleri semtin favori siparişlerini görebilecek, bunlar arasından tercih ettikleri siparişin ödemesini kolayca Maximum Mobil üzerinden tamamlayabilecek.

Maximum Mobil kullanıcıları, bu uygulama üzerinden Yemeksepeti hesaplarından verdikleri geçmiş siparişlerini de semt bazlı olarak görüntüleyerek, seçtikleri siparişi yineleme ve ödemesini kolayca tamamlayabilme imkanına da sahip olacak.

Verilen bilgiye göre, 14 Ağustos-15 Eylül 2017 arasında düzenlenen MaxiPuan kampanyasına katılan Maximum Mobil kullanıcıları toplam 60 liraya varan MaxiPuan kazanma şansını elde ederken, Maximum Mobil üzerinden kampanyaya katılıp Yemeksepeti.com, Yemeksepeti Mobil veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden 15 lira ve üzeri online ödeme yapan Maximum Kart sahipleri kampanya boyunca sürpriz MaxiPuan'lar kazanacak.

Kampanyadan Maximiles, MercedesCard ve Bankamatik kart sahipleri de faydalanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıMaximum MobilYemeksepeti
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