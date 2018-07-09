Yeni Audi A1 Sportback yollara çıkmaya hazırlanıyor Audi’nin kompakt hatchback modeli A1’in ikinci jenerasyonu Yeni Audi A1 Sportback yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Bir önceki nesline oranla uzunluğu 56 milimetre gibi kayda değer ölçüde artırılan A1 Sportback, 4,03 metre uzunluğunda. Otomobilin genişliği ise 1,74 metreyle önceki jenerasyonla neredeyse aynı. Yüksekliği ise sadece 1,41 metre. Geniş yapısı, kısa ön ve arka çıkıntıları otomobile sert ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Yere yakın olarak konumlandırılmış olan geniş tek çerçeveli ızgara ve dışa uzanan hava kanalları, otomobilin ayırt edici ön görünümünün ana hatlarını oluşturuyor. Kaputun ucunun tam altında yer alan üç adet düz açıklık ise markanın 1984’teki ralli ikonu olan Sport quattro’ya atıfta bulunuyor.







10 farklı renk seçeneği



Yeni A1 Sportback için 10 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu kompakt sınıf otomobilin tavanı opsiyonel olarak A sütunundan tavan spoylerine kadar kontrast bir renkle kaplanabiliyor. Yan aynalar, otomobilin ön kısmında yanlarda bulunan kanatçıklar ve marşpiyeler de kontrast renk seçenekleriyle sunuluyor. A1 Sportback’in bir diğer yeni özelliği olan modüler donanım paketleri, otomobili kişiselleştirmek isteyen sürücüler için esneklik sağlıyor. İlk kez iç mekan ve dış görünüm paketlerini istenildiği gibi bir araya getirmek mümkün.







Geniş iç mekan



Önceki versiyonundan çok daha geniş bir iç mekan hacmi sunan A1 Sportback, bu sayede sürücü ve yolcular için çok daha fazla konfor sunuyor. Kompakt dış görünüm ve sportif tavan çizgisine rağmen tavan yüksekliği ve koltuk aralığı, otomobilin arka koltuğunda yetişkin bireylerin rahatça oturmasına izin verecek kadar geniş. Otomobilin bagaj kapasitesi ise 65 litre artmış durumda. Normal kullanımda 335 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.090 litreye yükseliyor. Bagajın yerden yüksekliğinin 67 santimetre olması da kullanım kolaylığı sağlıyor.







Tamamen dijital kontrol ve ekran



Yeni Audi A1 Sportback dijital bir geleceğe hazır. En yalın donanım paketinde bile yüksek çözünürlüklü 10,25 inçlik ekranıyla tamamen dijital bir gösterge paneli bulunmakta ve çok fonksiyonlu direksiyon standart olarak sunulmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan ve yeni fonksiyonlar kazanmış olan Audi sanal kokpit ise hareketli navigasyon haritası ve bazı sürücü asistanı sistemlerinin grafikleri gibi pek çok kapsamlı bilgiyi doğrudan sürücünün görüş açısında topluyor.







Tam bağlantılı, her zaman güncel bilgi ve eğlence sistemi ile Audi connect



Yeni A1 Sportback’te standart özellik olarak gelen MMI radyo, çok fonksiyonlu direksiyon üzerinde yer alan düğmelerle ve tamamen dijital olan gösterge panelindeki ekranla kontrol edilebiliyor. Audi akıllı telefon arayüzü sayesinde ise A1 Sportback’te bağlantınız asla kesilmiyor. İki adet USB arayüzü sunan sistem, iOS ve Android tabanlı akıllı telefonları Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları üzerinden özel olarak programlanmış bir multimedya arayüzüne entegre ediyor.







Bilgi ve eğlence sistemi kapsamında yer alan Dijital Ses Yayını frekans ayarlayıcı, Audi ses sistemi ve Bang & Olufsen Premium Ses Sistemi, müzik ve akustik tutkunlarını mutlu edecek özellikler arasında yer alıyor. Toplamda 560 watt gücündeki 11 hoparlöre sahip olan B&O ses sistemi, üç boyutlu ses sağlamak için ön camı yansıtıcı yüzey olarak kullanıyor.







Sürücü asistanı sistemleri sayesinde güvenlik ön planda



Audi A1 Sportback’in sunduğu sürücü asistanı sistemleri, kompakt otomobilin takip mesafesini korumasına yardımcı oldukları gibi, şeritte kalmayı ve park etmeyi kolaylaştırıyor. Standart şeritten çıkma uyarısı otomobil saatte 65 km’ye ulaşan hızlarda seyrederken sürücünün otomobili şeritte tutmasına yardımcı oluyor. Yine standart olarak sunulan hız sabitleyici ise, A1 Sportback’in seçilen azami hızı aşmasını güvenilir bir şekilde önlüyor. Standart olarak otomobilde bulunan bir diğer özellik ise önde yer alan Audi pre sense sistemi. Radar sensörü, otomobilin yolunun üzerindeki diğer otomobiller, bisikletler ve karşıdan karşıya geçen yayaları, görüş mesafesinin az olduğu sisli havalarda bile algılayıp, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Gerektiğinde otomobili fren yapmaya hazırlayan sistem, acil durumlarda olası bir çarpışmayı önlemek veya çarpışmanın etkisini azaltmak için fren yapabiliyor.







Yeni Audi A1 Sportback park etmeyi kolaylaştıracak birçok sistem sunuyor. Yeni modelde ilk kez, arka park sistemine ek bir geri görüş kamerası yer alıyor. Önde yer alan ultrason sensörler sayesinde sistem otomobilin önündeki nesneleri algılayıp, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor.Park asistanı sistemi ise A1 Sportback’in direksiyon kontrolünü alarak otomobili paralel olarak park ediyor. Bu sürücü asistanının yeni versiyonu sayesinde A1 Sportback gerektiğinde birden fazla manevra yaparak uzunlamasına boşluklara otomatik olarak park edebiliyor. Sistem ayrıca otomobili paralel olarak park ettiği yerden çıkarabiliyor.







Güçlü ve verimli motor seçenekleri



Audi A1 Sportback’in güçlü motor seçenekleri her zaman keyifli bir sürüş sunuyor. 1.5 TFSI 150 hp ve 1.0 TFSI 116 hp olacak şekilde yüksek verimlilikte benzinli motor seçeneklerine sahip. Turboşarj, doğrudan enjeksiyon ve parçacık filtresi, standart özellikler arasında.

