Yeni ayran ve yoğurtçu buldu

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2019 yılı bilançolarını geçen hafta açıkladı. 2019’da cirosunu 40 milyar TL’ye çıkardı. Yüzde 24 büyüme elde eden şirketin net kâr oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya toplam 2 milyar TL civarında katkı sağlandı. Geçen yılın sonu itibarı ile BİM’in Türkiye’de ve yurtdışında toplam mağaza sayısı 8 bin 348’e ulaştı. Bunların 93’ü farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2019’da 3 bin 785 kişiye yeni iş olanağı sağlayan firma, toplam istihdamını konsolide bazda 51 bin 765 kişiye çıkarttı. 2020’de en az 5 bin kişiyi istihdam etmeyi ve 1 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.

Rakamlardan da görüleceği üzere BİM perakende sektörünün lideri konumunda. Firmaya tedarik sağlayan 100’lerce şirket var. Bunlardan en önemlisi bir dönem Yıldız Holding’e ait olup sonrasında Fransızlara satılan Ak Gıda. BİM, süt ve süt ürünlerini bu şirketten tedarik ediyordu. Özellikle Dost markalı yoğurt ile çok ciddi cirolar yapıyor. Dost markasıyla BİM, Ak Gıda’nın İçim’inden daha fazla ciro gerçekleştiriyor. Geçenlerde BİM’in süt ve süt ürünlerin reyonundaki bir farklılık dikkatimizi çekti. BİM, Ak Gıda’dan alışverişi azaltmış. Dost markalı yoğurtları Ak Gıda’dan almaya devam ediyor. Ama süzme yoğurdu Aynes’ten, kaymaklı yoğurdu Mey Süt’ten, ayranları ise Özgüllü Süt Ürünleri’nden almaya başlamış. Sütler ise Ak Gıda’ın bir dönem başında bulunan Zeki Ziya Sözen’e ait Gönenli Süt Ürünleri’nden alınıyor. Gönenli Süt Ürünleri bir dönem Çallı Ailesi’ne aitti. Aile aynı zamanda BİM’in İcra kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın oğlu Halil İbrahim Aykaç ile ortak. Şimdilik raflardaki değişim böyle. Zamanla Fransızlardan alışveriş tamamen kesilecek mi, bekleyip göreceğiz...PARA DERGİSİ