Yeni başkan Kazım Taycı oldu

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığa tek liste ile gidildi. Taycı, oyların 263’ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolar ihracata imza atan hububat sektörü yeni başkanını seçti. Kazım Taycı, son dakika gelişmelerinin yaşandığı seçimde 263 oyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı oldu.

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELER HAZIR

Hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını söyleyen Kazım Taycı, “Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değeri yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekerde ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var.

Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2B görüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak." dedi.

Taycı’nın yönetim ve denetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

BAŞKAN: TAYAŞ GIDA SAN. VE TİC A.Ş.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. GLOBAL NATUREL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. YENİ TEKÖZEL MARKALI ÜRÜNLER DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

3. BAŞHAN TARIMSAL ÜRN. PAZ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

4. AK NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş.

5. ZİRVE ÇİKOLATA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

6. OKANDENİZ UN VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

7. SAHA ÇİKOLATA ŞEKERL. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

8. MESA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

9. SAADET GIZA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

10. KATSAN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. SİYER DIŞ TİCARET A.Ş.

2. SARFE UNLUI MAM. GIDA MAD. İNŞ. VE İNŞ. MALZEMELERİ TUR. SAN. LTD. ŞTİ.

3. UNO GROUP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.