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"Yeni bir plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır"

- TTSO Meclis Üyesi Hamit İnan: - "Uzungöl'e yıllık 1 milyon 358 bin 73 araç girişi olmaktadır. Yerel araçlar düşüldüğünde 4 milyonun üzerinde ziyaretçi demektir. Bu rakam Uzungöl'ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir" - "Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gerekir. Yeni bir ulaşım kurgusu ve plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır"

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Hamit İnan, "Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gerekir. Yeni bir ulaşım kurgusu ve plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı turist ve toplam geceleme sayısının arttığı Trabzon'a, Körfez ülkelerinden talebin de artarak sürdüğünü belirtti.

Uzungul'ün de bölge turizminin önemli noktalarından birisi olduğuna dikkati çeken İnan, "Uzungöl'e yıllık 1 milyon 358 bin 73 araç girişi olmaktadır. Yerel araçlar düşüldüğünde 4 milyonun üzerinde ziyaretçi demektir. Bu rakam Uzungöl'ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir. Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gerekir. Yeni bir ulaşım kurgusu ve plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır." görüşünü bildirdi.

Doğa turizmine ilginin, beraberinde sürdürülebilir koruma yaklaşımını zorunlu kıldığını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Uzungöl ve hinterlandının ulaşım kurgusunu, sürdürülebilir turizm olanaklarını ve mevcut durumunun ıslahını ele alan uygulanabilir bir master plan çalışmasının ivedilikle hazırlanması gerekir. Uzungöl için bir yönetim modeli oluşturulmalıdır. Uzungöl'deki teleferik ihalelerinin kış turizmiyle ilgili planlama yapılmadan gerçekleştirilmesi, master plan çalışmalarının önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. "

- "Turizmden daha yüksek pay almamızı sağlayacak"

TTSO'nun DOKA ile proje sahibi olduğu Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi ile ilgili de kararlı adımlar atılması gerektiğini belirten İnan, "Yüksek potansiyel taşıdığına inandığımız kış turizmine yönelik atacağımız adımlar, bölge genelinde atıl kapasitemizi hareketlendirip turizm ekonomisinden çok daha yüksek pay almamızı sağlayacaktır. Turizm hareketinin daha uzun süreye yayılması, kalifiye eleman istihdamını da artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Turizmde çeşitliliğin önemine dikkati çeken İnan, il genelinde turistik değer taşıyan yapılar, konaklar, camiler, kiliseler, manastırlar, kaleler, surlar, müzeler, han ve hamamların öne çıkarılmasının özellikle kültür turizmi açısından önemli çeşitlilik oluşturacağını kaydetti.

İnan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin bu yıl Trabzon'da düzenlenmesinin de sektörün önemli beklentisi olduğuna işaret etti.


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TrabzonTTSO Meclis Üyesi Hamit İnanTurizmUzungöl
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