Yeni Citroen C3 Aircross Euro NCAP'tan 5 yıldız aldı

İSTANBUL (AA) - Kasım 2017’de Türkiye pazarında satılmaya başlanan yeni Citroen C3 Aircross’un kapsamlı güvenlik donanımları ve yolcu koruması, sıkı kurallara sahip 2017 Euro NCAP protokolünden 5 yıldız aldı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni Citroen C3 Aircross, Euro NCAP tarafından düzenlenen 2017 testlerinde en iyi puanları alarak güvenlik kalitesini doğruladı. C3 Aircross, sadece canlı tasarımı, fonksiyonel iç mekan özellikleri ya da verimli motorlarıyla değil, aktif ve pasif güvenlik, yaya güvenliği ve sürücü destek teknolojileri sayesinde sürüş güvenliği anlamında da başarısını 5 yıldızlı derecelendirmeyi kazanarak kanıtladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, C3 Aircross, gövde sağlamlığı anlamında, "Yetişkin Yolcu Koruması" olarak adlandırılan bölümden yüzde 85 gibi yüksek bir oranla ve 32,6 puanla ayrıldı. Yapılan iki farklı önden çarpışma testinden ilki olan "Karşılıklı Deforme Olabilir Bariyer ile Önden Çarpışma" testinden 8 puan üzerinden 7,8 puan alan otomobil, "Tam Genişlikle Önden Çarpışma” testinden ise 8 puan üzerinden 7,7 puan kazandı.

Açıklamada C3 Aircross'un önden ya da yandan alınan darbelerde, 6 veya 10 yaşındaki çocukları temsil eden çarpışma testi mankenlerinin hiçbir hasar almadığı bildirildi.

Yeni Citroen C3 Aircross’un ön tamponu, Euro NCAP’in değerlendirmesinde, yayaların bacak bölgesindeki koruma alanında, yaya koruması anlamında toplamda yüzde 64 oran ve 27 puan kazanarak, 2017 yılında yapılan sonuçlara göre kendi segmentindeki en yüksek oranlardan birini elde etti.

Güvenliği pekiştiren sürücü destek sistemleri ile kendi segmentindeki en güvenli otomobil olduğunu kanıtlayan otomobil, yüzde 60 oran ve 7.2 puan ile bu kategoriyi tamamladı.



