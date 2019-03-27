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Yeni destek müjdesi küçükbaş hayvan üreticisini sevindirdi

- TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "(Küçükbaş damızlık hayvanlar için ödenecek 100 liralık destek) Bu destek programı 265 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi için bayram havasında bir müjde oldu"

Yeni destek müjdesi küçükbaş hayvan üreticisini sevindirdi
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gelecek yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılacak her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapılması kararıyla ilgili, "Bu destek programı 265 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi için bayram havasında bir müjde oldu." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan küçükbaş hayvancılığa yönelik yeni destek programını AA muhabirine değerlendirdi.

Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek verildiğini, gelecek yıldan itibaren bu desteğe ilaveten dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılacak her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapılacağını dile getiren Çelik, "Bu destek programı 265 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi için bayram havasında bir müjde oldu." dedi.

Çelik, yetiştiricilere ödenen anaç koyun keçi desteğine ek olarak verilecek bu desteğin, sektörü daha iyi yerlere taşıyacağını ve hedeflere ulaşılması yolunda önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni destek programıyla erken kuzu kesimlerinin de önleneceğine işaret eden Çelik, böylece Türkiye'de kırmızı et üretiminin artacağını söyledi.

Çelik, desteklerin kuzu ve oğlak et fiyatlarını düşereceğini belirterek, "Nihayetinde üreticimizin ve tüketicimizin birlikte kazandığı bir ortamda insanlarımızın sağlıklı beslenmesi bizim arzu ettiğimiz en temel önceliğimiz." diye konuştu.

Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.



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