“Yeni dönemde hizmetlere odaklanılmalı“

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık siyasi partiler seçim tartışmalarını bırakıp hizmetlere odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri maratonunun sona ermesiyle siyasi parti yöneticilerinin tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi partilerin artık seçim tartışmalarını bırakmasını, yeni dönemde şehirlerin düzeni, bakımı ve vatandaşların huzurlu yaşamı için hizmetlere odaklanılmasını isteyen Palandöken, "Daha yaşanılabilir bir kent için özellikle büyük-küçük demeden kentlerin yeşil alanlara ve geniş meydanlara ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni yapılan binalarda daire sayısına göre otopark alanları inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek, kentsel dönüşümde vatandaşların mağdur olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut ulaşım sistemleri iyi şekilde işletilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Halkımızın ve esnafımızın daha rahat, daha huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için çevre temizliğinin yanı sıra ilaçlama, aydınlatma hizmetleri için daha çok gayret göstermeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yeni belediye yönetimlerinde esnaf ile sanatkarın ihtiyaçlarına da cevap verilmesi talebinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Esnafımız iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alırken yasal kuralların dışında başka taleplerle karşılaşmamalıdır. Esnaf ve sanatkarımızın işlettiği, yerel yönetimlere ait iş yerlerinin kira artış oranları devletin belirlediği enflasyon oranlarını geçmemelidir. Kamuya ait iş yerlerinde ise belediyeler esnafa öncülük tanımalıdır. AVM ve zincir marketlerle indirim marketlerinin açılışlarına izin verilirken esnaf ve sanatkarlar dikkate alınmalı ve onların haklarını koruyacak şekilde karar verilmelidir. Pazar alanları esnafın ihtiyacına uygun belirlenerek dizayn edilmeli ve vatandaşın daha kolay ulaşabileceği yerlere kurulmalıdır."