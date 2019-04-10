"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin, "Paket, ayakları yere basan, uygulanabilir, etkili, yapısal sorunlara reçete içeren etkili bir pakettir. Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip, güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni ekonomi programının, disiplin, dengelenme ve değişim olmak üzere üç ayak üzerine kurulduğunu belirterek, değişim döneminin yapısal reformlarla gerçekleştirilecek olmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin üretim ve vergilendirme alanlarında da reforma ihtiyaç duyduğunu bildiren Baran, Kurumlar Vergisi'nin kademeli olarak düşürülecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baran, kıdem tazminatı konusunun da çözüm beklediğini belirterek, "Kıdem tazminatı bu haliyle ne işçiyi ne de işvereni memnun ediyor. İş barışına hizmet etmediği gibi mahkemelerdeki iş yükünün artmasına da neden oluyor. Kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre değerlendirilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu süreçte kıdem tazminatı şartlarıyla tazminata esas çalışma süresi de yeniden ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda Milli Birlik Projesi'nin açıklanacak olmasının da memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı ve yapısal dönüşüm için 2019 yılında atılacak adımları içeren reform paketinin ülke gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmış bir paket olduğunu gördük. Vergi sistemini değiştirerek güven veren bir sistemin oluşturulması, kıdem tazminatı konusunun çözüme kavuşturulması, bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, sanayinin yerlileştirilerek yerli ürünlerin ön plana çıkarılması, ihracat master programının devreye sokularak ihracat ağırlıklı büyümenin sağlanması, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantaja çevrilerek lojistik merkezi haline getirilmesi, Hal Yasası'nın çıkartılması, genç nüfusu olan ülkemizde istihdama yönelik eğitim planlaması yapılması çok önemli adımlar. Paket, ayakları yere basan, uygulanabilir, etkili, yapısal sorunlara reçete içeren etkili bir pakettir. Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip, güçlendirecektir."















