"Yeni Ekonomi Yaklaşımı"nın yankıları

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nda değindiği tüm unsurların piyasalarda beklenen istikrarı sağlayacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi tüm bu olumsuzlukları aşacak güçtedir, kur-faiz tartışmalarını bir kenara bırakıp yatırımlara odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni modelin piyasalarda beklenen istikrarı sağlayacağını vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Ekonomi Modeli ile açıklanacak Orta Vadeli Program ile Türkiye'nin hedeflediği büyüme ve dönüşümü sağlayacağına inancımız tamdır. Döviz kurlarında meydana gelen artışın ekonomiye yansımaları olacaktır ancak Türkiye ekonomisi tüm bu olumsuzlukları aşacak güçtedir. Kur-faiz tartışmalarını bir kenara bırakıp yatırımlara odaklanmalıyız."

Koloğlu, iş dünyası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı ve yeni modelle Türkiye ekonomisinin önünü açacak bir yapının ortaya çıktığını belirtti. Koloğlu, Türkiye ekonomisini dönüştürecek, büyütecek proje ve politikaları içeren bu süreçte inşaat sektörünün de öncü rol üstleneceğini aktardı.