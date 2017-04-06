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Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye'de

- Ford Tourneo Courier Blackline serisi, mayıs ayında teslim edilmek üzere 67 bin 165 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye pazarında satışa sunuluyor

Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi, 1.5L TDCi dizel motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, "Bir Başka" konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, hafif ticari araç ailesini yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile tamamlıyor.

Yeni seride kontrast renklerde spor şeritler, manyetik gri ön ve arka tampon alt koruma, yan aynalar ve gövde rengi yan etekler yer alıyor. Kalın sportif şeritler önden arkaya uzanırken, 16 inçlik manyetik gri alaşım jantlarla araç tamamlanıyor.

Serinin iç tasarımında parçalı deri koltuklar ve deri kaplama direksiyon simidi öne çıkarken, koltuklar, direksiyon simidi ve vites topuzunda kırmızı rengiyle kontrast oluşturan dikiş detayları göze çarpıyor. 4 kişilik araç, az yer kaplayan yapısına rağmen geniş bir bagaj hacmi ve yolcu alanı sunuyor.

Yeni seri, 1.5L TDCi dizel motor seçeneğiyle ve mayıs ayında teslim edilmek üzere 67 bin 165 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

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