Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell hisselerine güven mesajı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürlüğü görevine 15 Mart itibarıyla vekaleten atanan Murat Erkan, gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara, Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 13,54 TL fiyattan 38 bin adet Turkcell hissesi alım işlemi gerçekleştirdi. Erkan, daha önceki hisselerine ek olarak gerçekleştirdiği alım sonrasında şirketin toplam 60 bin adet hissesine sahip olurken, piyasalara bir kez daha Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Dün yapılan bu satın alma işlemiyle yeni Genel Müdür Murat Erkan'ın sahip olduğu Turkcell hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 798 bin 600 TL'ye ulaşmış oldu.

Turkcell Grup bünyesinde 2008'den beri çalışan Erkan, 2008-2015 yıllarında Turkcell Superonline'da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Erkan, 3 yıldır da Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu.