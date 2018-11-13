"Yeni havalimanı bilet aramaları 4 kata yakın arttı"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, açılışı yapıldığı 29 Ekim’den bu yana İstanbul Havalimanı için bilet aramalarının 4 kata yakın arttığını bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, sınırlı sayıdaki uçuşuna rağmen büyük ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Hacıbayramoğlu, havalimanının açıldığı tarihten bu yana bilet aramalarında 4 katına yakın artış olduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı’ndan THY'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Kıbrıs ve Bakü’ye uçtuğunu hatırlatan Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Fiyatlar aynı tarihlerde benzer saatlerde, İstanbul Atatürk ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara göre çok daha uygun. Örneğin, Ankara, Antalya gibi şehirlere kasım ayı için 100 TL’nin altına uçak bileti bulmak zorken, İstanbul Havalimanı’ndan 63 TL’ye uçabiliyorsunuz. Kıbrıs’a 163 TL’ye uçmak mümkün. Bakü uçuşları da gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolar. Kampanyalı fiyatlar yılbaşına kadar sürecek."

İstanbul Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştiren yolcuların da memnun kaldığını belirten Hacıbayramoğlu, "Enuygun.com üzerinden bilet satın alan ve İstanbul Havalimanı’ndan uçmayı tercih eden yolcuların havalimanıyla ilgili fikirlerini aldık. Yolcular, havalimanının çok büyük ve modern bir yapı olduğuna dikkati çekerken, aynı zamanda çalışanların oldukça kibar ve anlayışlı davrandıklarını vurguladı. Kullanıcılara göre yeni havalimanında giriş-çıkış bagaj kontrolü gibi alanlarda herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı için işlemler hızlı sürüyor. Ayrıca, avantajlı fiyat seçeneği de İstanbul Havalimanı’nı tercih etmelerini sağlamış." ifadelerini kullandı.





