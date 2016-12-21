"Yeni havalimanını İstanbulumuza kavuşturacağız"

İSTANBUL (AA) - AA Finans Masası'na konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı çalışmalarının şu anda vaat edilen takvim içerisinde sürdüğünü ve herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.



Keskin, "İnşallah vaktinde İstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacılık camiasına bu havalimanını kavuşturacağız. Biz de buna riayet edip, işletme tarafı olarak bütün ajandamızı, iş planlarımızı buna göre ayarladık. İnşaat tarafı da bu şekilde. Büyük bir gayretle ve hızla odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Yeni Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin soru üzerine Keskin, "Bununla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları ve sektörün diğer paydaşlarıyla görüşüyoruz. Taşınma işlemi dünyada 'big bang' olarak tarif edilen şekilde bir günde gerçekleştirilecek. Söz gelimi İstanbul'un batısına ve kuzeyine olan trafiği belki bir müddet durduracağız. Çünkü havalimanı içinde bulunan araçların genişlikleri, süratleri günlük hayattakinden biraz farklı. Ayrıca havalimanı özel bir yer olduğu için bu teçhizatlar belki havadan emniyet güçlerinin desteğiyle taşınacak. Dolayısıyla taşınma bir günde olacak." ifadelerini kullandı.



"Herhangi bir ortaklık düşünmüyoruz"

Kiralama bedellerinin İstanbul Yeni Havalimanı açılmadan önce DHMİ tarafından yayımlanacak olan en son Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ücret tarifesi baz alınarak hazırlanacağını ve DHMİ'nin onayı sonrasında havayolu şirketleri ile paylaşılacağını ifade eden Keskin, kiralama bedellerinin mevcut tarifeye paralel olmakla birlikte şirketlerin talep ve beklentilerine göre de şekilleneceğini söyledi.



"Havalimanının işletmesiyle ilgili yurt içi ve yurt dışı firmalardan hizmet alımı ya da ortaklık düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Keskin, şunları kaydetti:



"Yeni havalimanımız, ihalenin ardından DHMİ ile imzaladığımız uygulama sözleşmesinde tarif edildiği üzere, 25 yıl boyunca İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından işletilecek. Buranın işletmesiyle ilgili herhangi bir ortaklık düşünmüyoruz. İşletmeyle alakalı bazı hizmet alımlarımız oldu. Kopenhag ve Seul Incheon havalimanlarıyla işletme danışmanlığı noktasında yaptığımız iş birliğimiz gayet verimli bir biçimde sürüyor. Dolayısıyla havalimanımızın işletmesine ilişkin Türkiye içinden ya da dışından, herhangi bir ortaklık ya da hizmet alımı düşünmüyoruz. Bu konudaki duruşumuz net olduğundan, bugüne kadar bize resmi bir ortaklık teklif de gelmedi."