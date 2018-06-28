"Yeni hükümetin ilk icraatı AB için adım atmak olmalı"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin bugünlerde önemli bir yol ayrımından geçtiğini belirterek, bir yandan göç ve iltica konusunda üye devletler arasında çekişme yaşandığını, diğer yandan, Brexit sonrası AB'nin nasıl bir şekil alacağına yönelik reform çabalarının hız kazandığını aktardı.

Bunun yanında, AB'nin batı balkan ülkelerine yönelik üyelik perspektifini de güçlendirdiğini kaydeden Zeytinoğlu, özellikle Sırbistan ve Karadağ için 2025 tarihinin telaffuz edildiği bilgisini verdi.,

Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya için ise Haziran 2019'da üyelik müzakerelerinin başlamasının söz konusu olduğunu belirterek, "Yani AB yol alıyor. Türkiye'nin de AB üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün gerçekleştirilen Genel İşler Konseyi toplantısı sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Genişleme gündemi ile toplanan Genel İşler Konseyi sonuç bildirisinde, Türkiye'ye de geniş yer ayrıldı. Türkiye ile ilişkilerin devamı ve göç, güvenlik ve terörle mücadele gibi konularda iş birliğinin güçlendirilmesinin üzerinde duruldu. Ancak bunun yanında, müzakere sürecinin durma noktasında olduğu, yeni fasılların açılmasının veya Gümrük Birliği güncellemesinin başlatılmasının düşünülmediği belirtiliyor. AB bu konudaki tavrını 2016 sonundan beri sürdürüyor. İKV olarak bizde AB ülkelerinde yaptığımız toplantılarda ve Brüksel'deki temaslarımızda, AB'nin Türkiye'ye yönelik olarak inandırıcı bir perspektif sunmamasının ilişkileri bu noktaya getirdiğini her fırsatta belirtiyoruz. AB ile ilişkilerdeki bu kilitlenmeyi açmak için Türkiye’nin de adım atması gerekiyor."

Zeytinoğlu, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının bilincinde olduklarının altını çizerek, halktan güçlü bir yetki alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni hükümetin bir an önce AB sürecinin canlandırılması için gerekli adımları atmasını ümit ettiklerini vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, OHAL'in sona ermesini ve gerek ekonomik gerekse siyasi alanda reform ve iyileştirmelerin hızla gündeme getirilmesini temenni ettiklerini bildirdi.





- "Gümrük Birliği'nin başlatılmaması kabul edilemez"





Zeytinoğlu, AB'nin tavrına değinerek, Gümrük birliği güncellemesinin başlatılmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 1996 yılından beri yürüttüğü Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve modernizasyonunun aciliyetle ele alınması gerektiğini aktaran Zeytinoğlu, "Bununla ilgili olarak, AB siyasi koşulluluk uyguluyor ve sürecin başlatılması için Konsey tarafından, komisyona yetki verilmiyor. Bu konudaki müzakerelerin açılsa bile, bir iki yıl süreceği dikkate alınırsa, daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlanması gerek. Gümrük Birliği ilişkisinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve tarım ürünleri ile hizmetler gibi yeni alanlara genişletilmesi için bu şart. Sadece Türkiye'nin değil, AB şirketlerinin de bu süreçten kazanımları olacak. Ayrıca ilişkilerin pozitif bir ajanda üzerinden ilerlemesi için de gümrük birliği modernizasyonu bir ivme yaratacak. AB'den bu süreci Türkiye'ye karşı bir yaptırım aracı olarak kullanmak yerine, bir an önce başlatmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.