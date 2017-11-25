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Yeni Infiniti QX50, Los Angeles'te tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Infiniti QX50, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.Şirketin açıklamasına göre, üstün teknolojilerle donatılmış, farklı tasarım detaylarını barındıran ve kendi segmentinde iç hacimdeki genişlik algısını...

Yeni Infiniti QX50, Los Angeles'te tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Infiniti QX50, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

Şirketin açıklamasına göre, üstün teknolojilerle donatılmış, farklı tasarım detaylarını barındıran ve kendi segmentinde iç hacimdeki genişlik algısını değiştirme iddiasındaki Yeni QX50 modelinin tanıtımı Los Angeles'te gerçekleştiriliyor.

Premium SUV sınıfında yer alan Yeni QX50, "güçlü zarafet" tasarım anlayışı çerçevesinde, markanın özelliklerini birebir dışa yansıtıyor. İnsan vücudundan esinlenilerek şekillendirilen Yeni QX50, Infiniti'nin premium kalitesi ve malzeme kullanımıyla segmentindeki en iyi donanım paketlerinden birine sahip olacak.

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