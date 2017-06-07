Yeni iPad Pro n11.com'da ön siparişle satışta

İSTANBUL (AA) - Apple'ın önceki gün gerçekleştirdiği WWDC 2017 etkinliğinde tanıttığı 10.5 inçlik yeni iPad Pro, özel fiyatıyla n11.com'da ön siparişle satışa açıldı.

Şirketin açıklamasına göre, uzun süredir beklenen, 120 hz yenileme oranı ve HDR video desteği sunmasıyla dikkati çeken yeni iPad Pro, n11.com'a özel fiyatıyla ön siparişle satışa sunuldu.

Bir önceki iPad Pro'lara oranla daha küçük ancak ekran oranı açısından eski nesle nazaran daha büyük bir deneyim yaşatan yeni cihaz, 24hz-48hz aralığından 120 hz'e çıkarılan ekran teknolojisiyle dikkati çekiyor. Ekran yenileme hızı artan iPad Pro, anlık durumlar için kullanan kişilere daha yüksek verim vadediyor.