Yeni iPad Pro'lar Turkcell'de

İSTANBUL (AA) - Yeni iPad Pro'lar bugünden itibaren 36 aya varan taksit seçeneğiyle Turkcell'de satışa sunuluyor.

Turkcell açıklamasına göre, yeni özellikler ve gelişmiş teknolojiler sunan 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro'yu bugünden itibaren "www.turkcell.com.tr" adresinden satışa çıkaran Turkcell, finansman şirketi Turkcell Finansman AŞ'nin sunduğu Financell desteğiyle 36 ay taksit imkanı sağlıyor. Turkcell'in 4.5G şebekesi üzerinden internete bağlanan kullanıcılar yeni iPad Pro'lara avantajlı tarifelerle sahip olacak.

Turkcell'in 4.5G şebekesi ile iPad Pro'nun desteklediği LTE bantları ve diğer hızlı hücresel şebeke teknolojileri bir araya gelince Turkcell'liler en zorlu işleri bile her an, her yerde yapabilir hale geliyor. Yüksek mobil bağlantı hızları sunabilen LTE Advanced'i destekleyen 9.7 inç iPad Pro, piyasadaki en fazla LTE bandını destekleyen tablet olma özelliğine sahip.

True Tone teknolojisine sahip olan 9.7 inç iPad Pro'nun ekranı, yeni dört kanallı algılayıcıları sayesinde ortamdaki ışığı algılayarak ekranın beyaz dengesini daha doğal ve doğru görünecek şekilde değiştiriyor. Böylece iPad ekranındaki beyaz renk, gerçek bir beyaz kağıt gibi görünüyor. 6,1 milimetre kalınlığında ve 450 gramdan hafif olan 9.7 inç iPad Pro'da 4K video çekebilen 12 megapiksel iSight kameraya, geliştirilmiş 5 megapiksel FaceTime HD ön kamera eşlik ediyor.

iPad Pro modellerinde grafik performansı açısından birçok dizüstü bilgisayara ve konsola rakip olacak düzeyde 64 bit A9X çip yer alıyor. Bu işlemci, hem 9.7 inç hem de 12.9 inç iPad Pro'larda tam günlük pil ömrü sunuyor. Dört hoparlörlü ses sistemi ise güçlü, net, zengin ve iPad Air 2'nin iki katı yüksekliğe ulaşan stereo ses çıkışı sunuyor.

iPad Pro'ya olağanüstü bir hassasiyet ve işlevsellik kazandıran Pencil ve Smart Keyboard aksesuarları yakında Turkcell'de satışa sunulacak.