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Yeni kabine değerlendirmesi

- Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "Bu yeni başlangıcın Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapması en büyük temennimizdir"

Yeni kabine değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden bir yapmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bürokrasiyi azaltıp, hızlı karar alma mekanizmasını çalıştırmayı öngören yeni yönetim modelinin herkese hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan bakanların hem reel sektörün içinden gelmelerinin hem de alanlarında tecrübe sahip olmalarının kendilerini sevindirdiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bakanlıkların yanı sıra kurul ve ofislerde de iş dünyasının temsiline ve görüşlerine yer verilmesi, büyüme hedeflerine ulaşmak için son derece faydalı olacaktır. Özellikle lojistik ve denizcilikte Türkiye’nin geniş vizyonla hareket etmesi, ülkemizi küresel rekabette hızla öne çıkaracaktır. Bu yeni başlangıcın Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapması en büyük temennimizdir."

- "Farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz"

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter de yeni açıklanan kabinede 3 Egeli bakanın görev yapacak olmasının İzmir ve Ege Bölgesi adına şans olduğunu belirtti.

Yeni dönemin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan İlter, "Artık farklı bir yönetim, farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Özel sektörden gelen bakanlarımızın, özel sektörü daha iyi anlayarak daha hızlı çözümler üreteceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni bir dönem"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yeni sistemin hayata geçmesiyle Türkiye'nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi, yeni bir döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli bulduklarını bildiren Ülkü, "İş dünyası olarak ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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