“Yeni KOBİ destek paketi KOBİ'lerimize can suyu olacak“

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, "Açıklanan bu yeni paketle birlikte ilk pakette olduğu gibi ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize can suyu olacak nitelikte bir likidite sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.



Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarafından bugün açıklanan 25 milyar liralık KOBİ'lere yönelik Hazine garantili "KOBİ Değer Kredisi-2" paketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Ocak ayında birinci "KOBİ Değer Kredisi" ile 40 bine yakın işletmeye yüzde 1,54 faizle 20 milyar lira destek sağlanacağının ifade edildiğini anımsatan Olpak, "İş dünyası olarak atılan bu adımları oldukça önemli buluyor ve olumlu karşılıyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, döviz kurları ve enflasyon ile faizlerdeki yükseliş ile birlikte ekonomimizde maalesef sıkıntılı bir süreç ve özellikle faizlerdeki yükselişin de etkisiyle kredi hacminde hem arz yönlü hem de talep yönlü bir gerileme yaşamıştık.



Bugün geldiğimiz noktada, o dönemde yaşanılan şokları atlattığımızı, ekonomimizin tekrar rayına girmeye başladığını söylememiz mümkün. KOBİ’lere sağlanan kredi istatistiklerine baktığımızda, geçtiğimiz yıl ağustos ayında KOBİ’lere sağlanan kredi hacmi 690 milyar TL civarında iken eylül ve ekim aylarında sert bir düşüş yaşadık. Ancak, alınan önlemlerin de etkisiyle yılbaşından itibaren KOBİ’lere sağlanan kredi hacmi yönünü tekrar yukarıya doğru çevirmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.



Olpak, açıklanan bu yeni paketle birlikte ilk pakette olduğu gibi ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lere can suyu olacak nitelikte bir likidite sağlanmış olacağını vurgulayarak, KOBİ'lere sağlanan kredi hacminin tekrar eski seviyelerine dönmesiyle firmaların daha fazla üretmeye ve büyümeye devam edeceğini belirtti.



"Paket, firmalarımıza bu keskin virajı hasarsız atlatmasına destek sağlayacak"



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KOBİ'lere yönelik sağlanan 25 milyar liralık destek paketinin Türkiye ekonomisinin büyümesini hızlandıracağını belirterek, şirketler için finansmana erişimin bu dönemde büyük önem taşıdığını vurguladı.



"KOBİ Destek Paketi, firmalarımıza bu keskin virajı hasarsız bir şekilde atlatmasına destek sağlayacak." ifadesini kullanan Burkay, Bursa iş dünyasının da talepleri arasında olan bu destek paketinin, Türkiye ekonomisinin temeli olan KOBİ’lere ciddi bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.



"KOBİ'lerimiz için hayati bir önem taşıyor"



Burkay, "Ülke ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerimizin finansmana ulaşımını kolaylaştıracak KOBİ Değer Kredisi paketi, işletmelerin zorlu süreci kolay atlatmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.



İş dünyası için bir can suyu niteliğinde olacak destek paketinin ekonomiye üretim, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğinin belirten Burkay, şunları kaydetti:

"KOBİ’ler için önemli bir finansman kaynağı daha hayata geçti. Uygun faizlerle şirketlerimizin mali kaynağa erişmesi şirketlerimizin kendilerini toparlamasını da sağlayacak. KOBİ’lerin şu dönemde büyük ihtiyaç duyduğu bu destek, sektörlerimizin ve firmalarımızın büyümesini hızlandıracak. Bu paket aynı zamanda ekonomideki uygulanan dengeleme politikalarının oluşturacağı kısa süreli sıkışıklıkların aşılmasında hayati önem taşıyor."