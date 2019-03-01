Yeni KOBİ kredisi 25 milyar TL’lik oldu

TBB'den yapılan açıklamaya göre, ülkedeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ'lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankanın katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip oldu.



KOBİ'lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletildi. "KOBİ Değer Kredisi-2" isimli yeni kredi paketi hazırlandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL'lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandı. Gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka iştirak etti.



KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.



Kredilerde aylık faiz yüzde 1,54



Açıklamaya göre krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi. Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.



Yeni kredi paketine iştirak eden bankalar aktif büyüklüğüne göre şöyle sıralandı:



Banka Adı 1 Ziraat Bankası 2 İş Bankası 3 Garanti Bankası 4 Akbank 5 Yapı Kredi 6 Halkbankası 7 VakıfBank 8 QNB Finansbank 9 DenizBank 10 Türk Ekonomi Bankası 11 Kuveyt Türk 12 ING Bank 13 Türkiye Finans Katılım Bankası 14 Albaraka Türk 15 Şekerbank 16 Ziraat Katılım Bankası 17 Vakıf Katılım Bankası