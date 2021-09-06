Yeni koltukları konforun adı sloganı ile tüketici ile buluşturuyor

Modern yaşam alanlarında modüler alternatifler sunan üst düzey konforun yeni adı Giza koltuk ve köşe takımı, evlerinde konfor arayanların yeni gözdesi olmaya aday....Modern yaşam alanlarında tercihe göre koltuk ve modüler köşe alternatifleri sunan, üst düzey konforun yeni adı Giza Koltuk ve Köşe Takımı, evleri vazgeçilmez mekanlara dönüştürüyor. Zengin renk alternatifli kadife türevi gövde kumaşların, modern geometrik desenler ve deri dokularla kombinlendiği Giza Koltuk ve Köşe Takımı, üstün rahatlık sağlayan hybrid oturum konforuyla, göz dolduruyor.

Teknoloji ile artırılmış konfor

USB, kitaplık ve depolama alanı sunan, ceviz ahşap detaylı, teknolojik modül ise yaşam alanlarında ekstra konfor sağlıyor. Koltuğunda uzun ve keyifli zaman geçirmeyi sevenlerin rahatını en ince detayına kadar düşünen Doğtaş, ara modül veya tekil olarak kullanılan puf opsiyonundan, C sehpaya ve metal gövdeli başlık minderine kadar birçok alternatif sunuyor.

Kahve sohbetinden gece yatmasına uzayan rahatlık

Uzun süren kahve sohbetlerini geceye uzatmak isteyenler için Giza Koltuk ve Köşe Takımı, tüm modülleri ve sırt minderleri kaldırıldığında tek kişilik yatak oluyor. Farklı modüllerin bir araya getirilmesiyle sınırsız kombinasyon imkanı sunan Giza Köşe Takımı, hem dar hem geniş alanlarda şık ve fonksiyonel çözümler sağlıyor. Giza Koltuk ve Köşe Takımı, gold ve siyah renk alternatifli metal ayaklarıyla, farklı tarz mobilyalarla birlikte kullanıma elverişli olmasıyla dikkat çekiyor.