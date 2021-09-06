Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İlk uçuş gerçekleşti
İlk uçuş gerçekleşti
6 ayda dil öğrenilir
6 ayda dil öğrenilir
e-ticaret desteği
KOBİ’lere e-ticaret desteği
Kendi ligini kuruyor
Kendi ligini kuruyor
Dericiler atakta
Dericiler atakta

Yeni koltukları konforun adı sloganı ile tüketici ile buluşturuyor

Giza Koltuk ve Köşe Takımı, evleri vazgeçilmez mekanlara dönüştürüyor. Zengin renk alternatifli kadife türevi gövde kumaşların, modern geometrik desenler ve deri dokularla kombinlendiği Giza Koltuk ve Köşe Takımı, üstün rahatlık sağlayan hybrid oturum konforuyla, göz dolduruyor.

Yeni koltukları konforun adı sloganı ile tüketici ile buluşturuyor
banner17

Modern yaşam alanlarında modüler alternatifler sunan üst düzey konforun yeni adı Giza koltuk ve köşe takımı, evlerinde konfor arayanların yeni gözdesi olmaya aday....Modern yaşam alanlarında tercihe göre koltuk ve modüler köşe alternatifleri sunan, üst düzey konforun yeni adı Giza Koltuk ve Köşe Takımı, evleri vazgeçilmez mekanlara dönüştürüyor. Zengin renk alternatifli kadife türevi gövde kumaşların, modern geometrik desenler ve deri dokularla kombinlendiği Giza Koltuk ve Köşe Takımı, üstün rahatlık sağlayan hybrid oturum konforuyla, göz dolduruyor.

Teknoloji ile artırılmış konfor

USB, kitaplık ve depolama alanı sunan, ceviz ahşap detaylı, teknolojik modül ise yaşam alanlarında ekstra konfor sağlıyor. Koltuğunda uzun ve keyifli zaman geçirmeyi sevenlerin rahatını en ince detayına kadar düşünen Doğtaş, ara modül veya tekil olarak kullanılan puf opsiyonundan, C sehpaya ve metal gövdeli başlık minderine kadar birçok alternatif sunuyor.

Kahve sohbetinden gece yatmasına uzayan rahatlık

Uzun süren kahve sohbetlerini geceye uzatmak isteyenler için Giza Koltuk ve Köşe Takımı, tüm modülleri ve sırt minderleri kaldırıldığında tek kişilik yatak oluyor. Farklı modüllerin bir araya getirilmesiyle sınırsız kombinasyon imkanı sunan Giza Köşe Takımı, hem dar hem geniş alanlarda şık ve fonksiyonel çözümler sağlıyor. Giza Koltuk ve Köşe Takımı, gold ve siyah renk alternatifli metal ayaklarıyla, farklı tarz mobilyalarla birlikte kullanıma elverişli olmasıyla dikkat çekiyor.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Giza Köşe Ve Koltuk TakımıDoğtaş Giza Köşe Ve Koltuk Takımı!
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1