Yeni nesil esnaf projesine destek çağrısı

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi'nin (ADAPTESK), "yeni nesil esnaf" yetiştirilmesine yönelik istihdam odaklı bir proje olduğunu belirterek, projeye destek çağrısında bulundu.

Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADAPTESK kapsamında 8 ilde 30 bine yakın esnafın eğitim gördüğünü, projenin tüm illere yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarın üretilen mal ve hizmetin üçte birini, toplam istihdamın ise yarısını karşıladığını belirten Palandöken, "Esnafın istihdam odaklı çalışma tekniği vardır. En küçük bir çay ocağı bile 3 kişi istihdam eder. Bir fırın işletmesi 80 kişilik istihdam sağlayabilir. ADAPTESK projesi de yeni nesil esnafın oluşabilmesini sağlayacak istihdam odaklı büyük bir proje olarak uygulandı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, bünyelerindeki 82 birliğin, yeni nesil esnafın ihtiyacına göre bir yapıya dönüşmesi için çalıştıklarını belirterek, ADAPTESK'le kazanımları ülke geneline yaygınlaştırmak için bir eğitim modeli yaratıldığını ve bu modelin sürdürülebilmesi için de teşkilat kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi. Palandöken, "Kendimize ve teşkilatımıza kısacası beşeri sermayemize yatırım yaptık. Birliklerimize bağlı, kapasitesini artırdığımız eğitim merkezlerinden 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar yararlanacak. Kamu ve özel sektördeki sosyal ortaklarımızı, başlattığımız bu atılıma destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

Projenin ülke çapına yayılması için 8 ilde "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortakları Buluşması" düzenlediklerini anlatan Palandöken, "Buluşmaya çevre illerin esnaf sanatkar odaları birlik başkan ve yönetim kurulları üyeleri davetliler. Toplamında bin 200’ün üstünde davetlinin katılacağı etkinlikte karar vericiler, yerel yönetimler, yerel ekonominin liderleri, esnaf sanatkar odaları birlikleri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve yerel basının temsilcileri bir araya gelecek." diye konuştu.

"Güçlü esnaf güçlü teşkilat" hedefiyle 2023-2030 vizyonunu öne çıkaran strateji dokümanı hazırladıklarını belirten Palandöken, ADAPTESK projesinin kazanımlarını şöyle sıraladı:

"6,5 milyon avro bütçesi olan ADAPTESK projesiyle Temmuz 2015-Haziran 2017 döneminde 6 bini kadın olmak üzere 30 bine yakın esnaf ve sanatkar eğitim almış oldu. Bugüne kadar bin 700 gün süren 800'den fazla eğitimde 18'i genel, 17'si mesleki konular işlendi. Esnaf ve sanatkarlar, toplamı 6 bin 800 saati bulan girişimcilik, satış ve pazarlama, kişisel gelişim alanlarında bilgi ve beceri sahibi oldu. Kapasite geliştirme alanında ise bin 500 yönetici ve personel, 3 farklı konuda eğitim aldı. Almanya, İtalya ve Fransa’daki esnaf sanatkar örgütleri ve örnek eğitim merkezlerine çalışma ziyaretleri yapıldı. 24 eylem raporu, 32 il raporu, 16 yol haritası, proje kazanımlarının yansıtıldığı 1 strateji belgesi hazırlandı. Proje kapsamındaki illerde 30 kişilik eğitim sınıfları ve 20 kişilik bilgisayar sınıfları oluşturuldu. Eğitim merkezlerine ofisler kuruldu. Ordu ve Şanlıurfa’da endüstriyel mutfak, Mersin’de tekstil, Gaziantep’te ağaç işleri eğitim atölyeleri oluşturuldu. Kaynak simülasyon sistemi alındı."