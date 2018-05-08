İZMİR (AA) - İzmir'de, "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Programı"nı tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Programı"na katılanlara sertifikaları törenle verildi.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, kurumun çalışmalarına değinerek, BİK'in sosyal sorumluluk kapsamında basın sektörüne yönelik projeleri gerçekleştirmek için kamu kurumlarıyla iş birliğine özen gösterdiğini belirtti.

Eğitimlerin 8 Nisan'da başladığını ve katılımcılar açısından verimli geçtiğini düşündüğünü aktaran Elçin, şunları kaydetti:

"Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi ve İstihdam Programı'na katılan öğrenciler resmi ilan yayınıyla ilgili gazetelerin asgari fikir işçileri kadrosundan kıdem şartı aranmaksızın yararlanabileceklerdir. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu gazetelerde istihdam edileceklerdir. Ayrıca bu kişiler çalışmaya başladıkları gazetelerde programın bitiminden sonra çalışmaya devam etmeleri taktirde kıdem şartı aranmaksızın bu asgari kadrolarda gösterilmeye devam edeceklerdir."

Elçin, Ankara ve İstanbul'da devam eden programın İzmir'de ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, programı ilerde diğer şehirlerde de yapmayı düşündüklerini söyledi.

- "Dijital gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor"

EÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Müge Elden de dünyadaki her şeyin çok hızlı değiştiğini bu değişimlerden en çok iletişim sektörünün etkilendiğini vurguladı.

İletişim sektöründeki gelişmelerin siyasetten eğitime, ekonomiden sanata kadar toplumun birçok kesimini birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Elden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojinin getirdiği devrim niteliğindeki gelişmelere genç nesli hazırlamak da biz yöneticilere ve akademisyenlere düşüyor. Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların neler getireceğini bugünden inanın ki hiçbirimizin tahmin etmesi mümkün bile değil. Aynı zamanda dijital çağın sınırsız, uçsuz bir alan olduğunu da sürekli dönüşüme ve gelişme hazır olduğunu da biliyoruz. İşte bu nedenle yeni teknolojileri ve dijital gelişmeleri çok yakından takip etmek, bunları genelde iletişim özelde de gazetecilik mesleğinde en etkin ve iyi bir şekilde kullanabilmemiz ve kavrayabilmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları BİK Genel Müdür Yardımcısı Elçin, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Elden, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen tarafından verildi.

8 Nisan'da başlayan 25 kursiyerin katıldığı ve 90 saat süren eğitim kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, AA Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni Mustafa Fuat Er, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, AA İzmir Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Hayrullah Saruhan da ders verdi.