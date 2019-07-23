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Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER Avustralya'ya ihraç edildi

- TRAGGER Atık Taşıma Aracı, çevre dostu teknolojisi, yüksek kapasitesi ve dayanıklılığı nedeniyle Sidney'in ihtiyaç duyduğu performansı ve ekonomik çözümü sunuyor

Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER Avustralya'ya ihraç edildi
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İSTANBUL (AA) - TRAGGER markasıyla üretilen yüzde 100 elektrikli Atık Taşıma Aracı, Avustralya'da görev yapacak.

TRAGGER'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı deneyimi odaklı rasyonel bakış açısı, fonksiyonellik, teknoloji, kalite ve yenilikçi yaklaşımlardan yola çıkılarak hazırlanan yeni nesil hizmet aracı TRAGGER ürün ailesinin ihracat başarıları sürüyor.

Yerli ve milli TRAGGER markasıyla üretilen yüzde 100 elektrikli hizmet aracı, elektrikli atık taşıma üst yapısıyla Avustralya’nın Sidney şehrinde görev yapmaya başlayacak.

Hidromak iş birliği ile hazırlanan TRAGGER Atık Taşıma Aracı, çevre dostu teknolojisi, yüksek kapasitesi ve dayanıklılığı nedeniyle Sidney'in ihtiyaç duyduğu performansı ve ekonomik çözümü sunuyor.

Verilen bilgiye göre, TRAGGER markalı araçlar, insanların ve işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.

İleri mühendislik, Ar-Ge ve tasarımı birleştirerek hazırlanan TRAGGER’in yeni nesil hizmet aracı ailesi, Bursa’da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor.

TRAGGER marka ailesinin yeni nesli, yeni ürünlerle genişlemeyi sürdürürken, 2018 yılından bu yana üretilen QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarına ilave olarak lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonları da üretilmeye başladı.

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Atık Taşıma AracıTRAGGER
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