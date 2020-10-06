Yeni nesil kabloları ile yenilenebilir enerjinin önünü açıyor

Dünyanın çevresini yaklaşık bir tur dönecek uzunlukta solar kablo tedarik etti. Küresel iklim değişikliğinin etkileri ve sunduğu maliyet avantajı ile güneş ve rüzgar enerjisi son yıllarda yükselen trendi ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir rol oynuyor. Türk kablo sektörünün öncü firması Türk Prysmian Kablo, Türkiye’nin mega yenilenebilir enerji projelerine de ürettiği yeni nesil kablolarla enerji sağlamayı sürdürüyor. Önemli projeler için bugüne dek tedarik edilen 30 milyon metreden fazla solar kablo ile yaklaşık 9 milyon hanenin aylık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Giderek artan enerji ihtiyacı karşısında, dünya büyük bir hızla, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye yöneliyor. Bu ihtiyaca özel olarak ürettiği enerji kablolarıyla yanıt veren Türk Prysmian Kablo, yenilenebilir enerji endüstrisindeki işletmelere ve yatırımcılara; maliyeti düşüren, dayanıklı ve yüksek performansa sahip enerji çözümleri sağlıyor. Güneş enerjisi projelerini solar, alçak gerilim, orta gerilim, fiber optik ve data kablolarıyla; bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi projelerini ise hem özel dizayn edilmiş kule içlerinde kullanılan kablolar hem de altyapı kabloları ile destekleyen Türk Prysmian Kablo ülkemizdeki önemli projelerin kablo tedarikçisi.