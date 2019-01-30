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Yeni nesil mobil haberleşme sistemleri BTK'de görücüye çıkacak

- Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde tanıtılacak

Yeni nesil mobil haberleşme sistemleri BTK'de görücüye çıkacak
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ANKARA (AA) - Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda (BTK) düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde anlatılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Satcom Club Türkiye" programında Inmarsat uzmanları tarafından Isatphone2, BGAN terminalleri, Inmarsat L-TAC, Global Xpress (GX) uydu haberleşme çözümleri, helikopter ve insansız hava araçlarına uygun haberleşme sistemleri ayrıntılı olarak ele alınacak.

Inmarsat ve Türksat AŞ iş birliğinde BTK'de yapılacak etkinliğe, üst düzey konuşmacıların yanı sıra yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

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