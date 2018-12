Yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç var

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimiz için çabaya dikkat çekerken önemli bir değişim eşiğinde olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu sektör artık teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu yolla sanayi sonrası toplum aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebiliriz.” dedi.

Bahçıvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen İSO Meslek Komiteleri (MESKOM) Ortak Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, rekabetin giderek arttığı ve zorlaştığı, bu nedenle birlikte başarmanın elzem sayıldığı bir süreçte tüm paydaşlarla her zamankinden daha fazla dayanışma ve iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirtti.

Sanayinin ve sanayicilerin sorunlarına yönelik çözüm arayışlarında kurumsal olarak da bağlı oldukları Ticaret Bakanlığı’nın en önemli paydaşlarından birisi olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Bu gerçekten hareketle, Ticaret Bakanlığı ve iş dünyası arasında çözüme odaklı sürdürülebilir bir iş birliğini ve sinerjiyi son derece önemli görüyoruz. Türkiye'de üretilen ürünler için geliştirilen yerli üretim logosunu tanıtırken 'ihracatın teknoloji odaklı projelerle desteklenmesi gerektiği' şeklindeki sözlerinize yürekten katılıyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak, çok önemsediğimiz yerli üretim ve yerli ürün alımının önemi konusunda başta toplumumuz olmak üzere tüm kesimlerde bir farkındalık yaratmak üzere sanayi kongremizin hazırlıklarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürüyoruz. Nisan 2019’da gerçekleştirmeyi planladığımız bu kongremizle ilgili ilerleyen günlerde bakanlığınızla iş birliği yapmak arzusundayız.”

Bahçıvan, ekonominin en önemli sektörünün sanayi olduğunu ve bunun böyle olması adına ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, “Sanayimiz için çabaya dikkat çekerken önemli bir değişim eşiğinde olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu sektör artık teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu yolla sanayi sonrası toplum aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebiliriz.” diye konuştu.

Sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştüren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini anlatan Bahçıvan, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde Türkiye’yi üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir seferberlik ruhuyla herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.



- “Dahilde işleme rejiminin yeniden düzenlenmesini arzu etmekteyiz”



Bahçıvan, içinde bulunulan ekonomik koşullarda ihracatın desteklenmesi ve sorunsuz işlemesinin sağlanmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğine işaret ederek, “(Bakan Pekcan’a) 'Teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerimizin toplam ihracatımız içindeki payının artırılması hedefinden ve bu hedefin Türkiye'nin ticaret stratejisinin temelini oluşturması’ söyleminizden memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Son dönemde Türk Eximbank’ın ihracatçılara verdiği güçlü desteğin firmaların ihracat performansının artmasına önemli katkıda bulunduğunu aktaran Bahçıvan, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Türk Eximbak’ın sermayesinin güçlendirilerek, kredi hacminin artırılması ve farklı enstrümanlarla şirketlerimizi ve ihracatımızı desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Gerek genel finansman gerekse ihracatın finansmanında karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri olan teminat sorununa çözüm olması açısından sanayimizin birikmiş KDV alacaklarının bir teminat aracı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bütçeden herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyen bu öneri ile piyasada limit sıkıntısı çeken sanayicimiz kendi alacağı olan KDV tutarını bir teminat aracı olarak kullanabilecek. Dahilde işleme rejimi, dış pazarlarda rekabet gücümüzün korunması ve ihracatımızın artması için çok etkin kullanmamız gereken bir enstrümandır. Bununla birlikte gerek mevzuat gerekse uygulama anlamında sanayicilerimiz dahilde işleme rejiminde önemli sıkıntılar yaşamaktadır.”

Bahçıvan, geçmişte mevzuatı düzenleyen Ekonomi Bakanlığı ile uygulamada yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın zaman zaman benzer konularda farklı değerlendirmeler yapmalarının sanayicileri olumsuz etkilediğini belirterek, “Yeni dönemde bu iki bakanlığın, Bakanlığınız çatısı altında birleştirilmesiyle dahilde işleme rejiminin konu ve sektör bazında ele alınarak yeniden düzenlenmesini arzu etmekteyiz.” dedi.

Gümrüklerde etkin ve hızlı bir sistemin varlığının, dış ticarette rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağını anlatan Bahçıvan, “Bu kapsamda özellikle yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, gümrüklerdeki yığılmaların önüne kısa vadede geçebilmek için sürekli savunduğumuz past-performans sistemini desteklemektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sanayicilerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştıracaktır.” diye konuştu.

Bahçıvan, sanayicilerin gümrüklerde yaşadığı bir başka önemli sorununun da onay işlemlerinin yavaş ilerlemesi, sanayicilerimizin fazla mesai ödemek zorunda kalması olduğunu aktararak, uluslararası rekabetin zorlu olduğu bir dönemde önemli paydaşları olarak gördükleri gümrüklerin kesintisiz çalışmasının, bu konuda rahatlık sağlayacağını söyledi.

“Yarınlar, yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir” sözünün sanki tam da sanayiciler için söylendiğine işaret eden Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumumuzun refahı ve güçlü yarınları için her zaman fedakarca mücadele ettik, gayret sarf ettik. Bundan sonra da bu mücadele devam edeceğiz. Bu anlayış eşliğinde bugün burada ifade ettiğimiz sorunlarımızı Ticaret Bakanlığımızla karşılıklı anlayış, özveri ve işbirliği çerçevesinde makul bir zaman içerisinde karşılıklı diyalogla çözüme kavuşturacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bundan sonra periyodik olarak, geçmişte bakanlığınızın bürokratlarıyla yaptığımız gibi interaktif yuvarlak masa toplantıları yapılmasının sektörlerimiz ve bakanlığımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu başardığımız takdirde, kazanan sadece biz sanayiciler olmayacak. Toplumsal refahımıza yapacağımız daha büyük katkılarla toplumumuz ve ülkemiz ekonomisi de kazançlı olacaktır.”

Bu arada, toplantıda meslek komite temsilcileri de kendi sektörlerinde ilişkin sorunlarını anlattı.