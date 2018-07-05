Yeni Nesil Yüksek Lisans Programları Yeditepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında, yeni nesil yüksek lisans programlarından Veri Bilimi ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre programlarında öğrenci kabul edecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hızla dijitalleşen dünyada veri depolama ve analizi de bambaşka boyut kazanıyor. Yakın geçmişte büyük depolara sığdırmakta zorlandığımız dosyalar-veriler, artık küçücük bir disk içinde cebimizde ya da bulut’ta bizden yalnızca bir tık uzakta. Dünyanın bu yönde gelişimi yeni öğrenme alanları doğururken yine bu alanda çalışan bilim insanlarına olan ihtiyacı artırıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin, bu alandaki bilim adamı ihtiyacını karşılamak amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açtığı Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı, 2018 - 2019 akademik yılında öğrenci almaya başlayacak. Disiplinlerarası çalışmaların yürütüleceği programa tüm dallardan lisans diploması olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Tezsiz seçeneğiyle açılan program, ileri ki dönemlerde tezli seçeneğiyle de eğitime devam edecek.

İlgili problemleri çözmek için gerekli verileri etkili bir şekilde birleştirmek, harmanlamak, saklamak, yönetmek ve analiz etmek için gerekli pratik becerileri kazandıracak olan program, daha sonra elde edilen sonuçları değerlendirmek için uygun istatistiksel ve sayısal veri modelleme ve analiz tekniklerini sağlayacak. Program, büyük çapta olan veriyi kontrol edebilen, değiştirip şekil verebilen, hangi matematiksel, istatistiksel veya makine öğrenmesi yönteminin veriyi daha iyi inceleyebileceğini araştırabilen profesyoneller ve bilim insanları yetiştirecek.

- Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2018-2019 akademik yılında öğrenci kabul edecek





Geleceğin sürdürülebilir olmasını da hedefleyen Yeditepe Üniversitesi'nin, bu kapsamda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açtığı Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tezsiz Yüksek Lisans Programı da, 2018-2019 akademik yılında öğrenci kabul edecek. Disiplinlerarası çalışmaların yürütüleceği programa Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve İç Mimarlık bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilecek.



Sürdürülebilirlik kavramını çok disiplinli bir perspektifle değerlendirip, yorumlama becerisinin geliştirilmesi ve bu kapsamda çevreyi ve geleceğini, mimarlık, kentsel tasarım ve ekoloji bağlamında inşa etmeye odaklanmayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirliği ve yapısal çevre araştırmalarını yönlendirecek, bilgi üretimine katkıda bulanacak ve çok disiplinli alanlarda uzmanlık gerektiren tartışmalarda yer alabilecek profesyonelleri eğitecek.