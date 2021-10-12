Yeni ortaklar alacak biyoteknolojide büyüyecek

Yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Anatolia Geneworks”) halka arzında geri sayım başladı. Talep toplama tarihleri 14 - 15 Ekim olarak belirlenen halka arzda, pay başına fiyat aralığı 21,00 - 22,50 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Anatolia Geneworks payların yüzde % 18,2’si halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı yüzde % 20,9’a çıkacak. Halka arza, Ak Yatırım liderliğinde toplam 30 üyeden oluşan geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. Talep toplama tarihleri 14 - 15 Ekim olan halka arzda, pay başına fiyat aralığı 21,00 - 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşecek halka arzda toplam 20 milyon TL nominal değerde payların satışı gerçekleşecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise ilave 3 milyon TL nominal değere sahip payların satışı söz konusu olacak. Anatolia Geneworks’e ait payların yüzde %18,2’inin halka arz edilmesi planlanırken, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı yüzde % 20,9’a çıkacak. Anatolia’nın halka arzına Ak Yatırım liderliğinde toplam 30 üyeden oluşan geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılık ediyor.

70’ten fazla ülkeye ihracat

Birçok farklı hastalığın erken tanı ve teşhisinde kullanılan tanı kitlerini, cihazlarını ve gıda testlerini üreten Anatolia, yüksek Ar-Ge ve üretim altyapısıyla geliştirdiği yüksek hassasiyetli, uygun maliyetli ve kullanıcı dostu ürünler üretiyor. 350’den fazla Real-Time PCR tanı kiti, nükleik asit izolasyon kiti ve cihazları geliştirip üreten Anatolia, başta İtalya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 70’ten fazla ülkeye de ihracat yapıyor. 2020 yılından itibaren Şirketin toplam satışlarının % 90’dan fazlası ihracat kaynaklıdır.

Güçlü finansal performans

Anatolia Geneworks, kurulduğu günden bu yana yapmış olduğumuz yatırımlar ile sürdürdüğü büyümesi neticesinde, 2020 yılında yaklaşık 422 milyon TL konsolide ciro, 354 milyon TL FAVÖK ve 316 milyon TL net kar elde etmiştir. 2021 yılının ilk 6 ayında ise 196 milyon TL ciro, 157 milyon TL FAVÖK ve yaklaşık 164 milyon TL net kar elde etmiştir. Anatolia Geneworks, katma değerli işlere imza atan bir kuruluş olarak, güçlü karlılık seviyeleri ile büyümesine devam etmektedir.

Yeni Ar-Ge merkezi ile hedef büyütüyor

Yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi daha da hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “Türkiye’de 11 yıl önce başlattığımız çalışmalarla yerli üretimi hayata geçirdik. Global büyük oyuncuların ağırlıklı rol oynadığı, rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yerli firmaların da dünya çapında üretim yapabileceğini kanıtladık. 100 kişiden fazla uzman kadromuzla 2020 yılında 422 milyon TL konsolide ciro seviyesine ulaştık. 2021’in ilk 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. İstanbul’da yaklaşık 12 bin metrekare alana sahip yeni Ar-Ge ve yönetim merkezimizle faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

DSÖ’nün davet ettiği ilk ve tek Türk Şirketi

Geliştirdikleri ürünler ve şirket hakkında bilgi veren Akyüz, ‘‘Kurulduğumuz günden beri birçok farklı hastalığın erken tanı ve teşhisinde kullanılan tanı kitlerini ve cihazlarını üreterek yüksek hassasiyete sahip ürünlerimizle hastalıkların hızlı teşhis edilmesini sağladık. Böylelikle hem erken tedavi fırsatı hem de virüslerin yayılımını engelleme imkanı sunduk. Türkiye’de tersine beyin göçünü sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü motivasyonumuzla ekibimizi ve ürün gamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 4 farklı virüs üzerine yeni global test referans standartlarının belirlenmesi çalışmalarına davet ettiği ilk ve tek Türk şirketi konumundayız” diye konuştu.

“Sağlık için birlikte çalışacağız”

Halka arz için Anatolia’nın ulaştığı konum ve mevcut potansiyele paralel en doğru zamanı beklediklerini belirten Akyüz, “Pandemi nedeniyle değeri bir kez daha ortaya çıkan moleküler diyagnostik, dünya genelinde en ileri teknolojilerin kullanıldığı, inovasyona önem verilen, Ar-Ge çalışmalarıyla çok yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği bir sektör olarak konumlanıyor. Anatolia olarak bizler de bu sektör içerisinde 350’den fazla birbirini tamamlayan ürün gamımızla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sahip olduğumuz 40’ın üzerinde global distribütörümüz ve yaygın satış ağımızla elde ettiğimiz istikrarlı büyümeyi halka arz ile birlikte daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Halka arzı, bir marka için şeffaflığın, sürdürülebilirliğin, kurumsallaşmanın, yaratılan değerleri çok daha geniş bir kitleyle paylaşmanın en üst seviyesi olarak görüyoruz.

Tüm bu niteliklerin, kurulduğu günden bu yana Anatolia’nın kültüründe yer aldığını görmek bize ayrı bir gurur veriyor. Bu nedenle uzun süredir Ak Yatırım ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştığımız halka arzımızın, Anatolia’yı hem Türkiye’de hem küresel alanda önemli bir boyuta taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Halka arz, Anatolia’nın başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Artık sağlık için tüm yatırımcılarımızla birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş,

2010 yılından beri yüzlerce hastalığa yönelik PCR tabanlı tanı kitlerini ve bunların yanı sıra DNA/RNA İzolasyon Kitlerini, Multiplex Panel kitlerini, bu ürünlerin analiz süreçleri için ilgili Robotik Cihazlarını üreten ve Ar-Ge’sini kendi bünyesinde yaptığı bu ürünleri 70’in üzerinde ülkeye ihraç eden Anatolia Geneworks’ün, 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek prestijli halka arzına Ak Yatırım olarak liderlik etmekteyiz.

Yurt içi piyasalarda 2021 yılı ekonomideki dalgalanmalara rağmen kuvvetli bir büyümenin sağlandığı ve uzun yıllardır hedeflenen halka arz seferberliğinin belirgin bir güç kazandığı bir dönem olarak hatırlanacaktır. SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğü 17 milyar TL’yi aştı ki bu 2010-2020 yıllarında yapılan toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık %10 üzerinde. Halka arzların bu denli ilgi bulması büyük ölçüde borsaya dönük yerli yatırımcı ilgisinden kaynaklandı. Uzun yıllar 1 milyon civarında seyreden yurtiçi hisse senedi hesap sayısı son iki yıldır artarak 2,4 milyonun üzerine çıktı ve yerli yatırımcı hem halka arzlara katkı sağladı, hem de BIST’in nispeten yatay seyretmesine yardımcı oldu.

Yatırımcıların oldukça ilgilisini çekeceğini düşündüğümüz Anatolia Geneworks, 2010 yılında %100 Türk sermayeli bir firma olarak kuruldu. Bugün satışlarının %90’dan fazlasını ağırlıklı olarak İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere ihraç eden firmanın, global varlığa, güçlü finansal performansa ve büyüme potansiyeline sahip bir firma haline gelmesinin çok takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu düşünüyoruz.

Biyoteknoloji gibi yüksek seviyede bilgi birikimi ve kalite odaklı ürün geliştirmenin başarı için olmazsa olmaz olduğu bir sektörde kendisini yurtdışında da ispatlamış olan böyle bir firmanın Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir.

Biyoteknoloji, uluslararası boyutta rekabetin son derece yüksek olduğu, Ar-Ge sürecinde teknolojik gelişmelerin limitlerine kadar zorlandığı ve sonuca ulaşmanın bazen yıllar aldığı bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Ar-Ge sürecinin başarılı geçmesi neticesinde ortaya çıkan ürün, sıklıkla bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası alanda yıldızlarının parlamasına neden olmaktadır.

Bütün bu hususlar çerçevesinde, ülkemizin Ar-Ge ağırlıklı, katma değerli ürün geliştiren, güçlü bir büyüme hikayesi sunduğunu düşündüğümüz değerli şirketlerinden biri olan Anatolia Geneworks’ün yarattığı bu değerin, başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim.

Anatolia Geneworks halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı %59, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı %30, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı %10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Şirket Çalışanlarına da %1 oranında tahsisat ayrılmıştır.

Anatolia halka arzında fiyat aralığı 21,00 – 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Talep toplama 14 – 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Toplanan talebe göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için aynı tek fiyat üzerinden hisse satışı gerçekleştirilecektir. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 420 milyon TL ile 450 milyon TL ve ek satış dâhil 483 milyon TL ile 517,5 milyon TL’ye denk gelmektedir. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 30 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Ek satış hariç, halka açıklık oranı %18,2, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı %20,9 olacaktır.