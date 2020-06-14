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Yeni paket işten çıkarma yasağını uzatacak

Normalleşme sürecinde de istihdamın desteklenmesi için oluşturulan İstihdam Kalkanı Paketi ile fesih yasağının uzatılmasından işsizlik süresinin kısaltılmasına, genç istihdamından kısmi zamanlı çalışmaya kadar çok sayıda önemli düzenleme getirilecek

Yeni paket işten çıkarma yasağını uzatacak

İstihdam Kalkanı Paketi'yle süresi 17 Temmuz'da dolacak işten çıkarma yasağı, 3 ay daha uzatılacak ve bu süreyi uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Düzenlemeyle 2019 yılı başından fesih yasağının başladığı nisan ayına kadar herhangi bir iş yerinde çalışıp işsiz kalmış ya da çalışan kişilerin, son çalıştıkları işverene başvurması öngörülüyor. Buna göre, ne şekilde çalıştığına bakılmadan çalışanların son çalıştıkları iş yerine dönmeleri desteklenecek.

İşveren bu kişileri işe alarak normalleşme sürecinde tam zamanlı çalıştırabilecek. İşveren, bu çalışanları işe aldığında çalıştırma imkanı yoksa ücretsiz izne de çıkarabilecek.

İşveren bu iki imkanı da kullanamıyorsa, işçinin Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvurması sağlanacak. Bu durumda 1177 liralık ücretsiz izin desteğine devam edilecek. Böylece devlet, işverenin başvuruyu kabul etmemesi halinde de işçiyi iş bulana kadar geçici süreyle desteklemiş olacak.

Paket kapsamında ekonominin canlanacağı döneme hazırlık olarak, çalışanların işe ve iş yerine bağlılıklarını korumak için ücretsiz izne ayırma imkanı da tanınıyor.

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