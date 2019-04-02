İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Expert, "Euro 6D-Temp" motorları ve yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Grip versiyonu, ağır, uzun ve kirli yükler dışında üç kişiyle erişilmesi zor arazilere rahatlıkla ulaşmak üzere geliştirildi.

Dayanıklı bir yapıya sahip olan bu versiyon standart donanımlar dışında: yükseltilmiş bir süspansiyon ve motor koruması, Grip Control, üç adet ön koltuk, versiyona bağlı olarak bin 400 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ve tam boy stepne gibi özelliklerle yollara çıkıyor.

Grip versiyonu, üç kişilik kabine sahip, standart ve uzun olmak üzere iki farklı gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6 ve BlueHDi 150 S&S MT6 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Asphalt versiyonu da direksiyon başında harcadığı süreyi hesaplamayan, rahatlık ve güvenlik arayan profesyoneller için tasarlandı.

Bu versiyonda standart olarak 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanımlama ve Önerme Sistemi, Far Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Far ve Yağmur Sensörü, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, akustik paketi, elektrikli aynalar, manuel klima, sis farları ve ön arka Park Asistanı gibi özellikleri devreye giriyor.

Asphalt versiyonu, standart ve uzun dışında 5+1 camlı van gövde tipleriyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Urban versiyonu ise konfor, ataklık ve kolay park etme özelliklerini bir arada sunuyor.

Bu versiyonda standart olarak 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Anahtarsız Giriş Sistemi, Visiopark 180 derece Geri Görüş Kamerası, ön ve arka Park Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, elektrikli aynalar, manuel klima ve sis farları gibi özellikler sunuluyor.

Urban versiyonu, kompakt uzunlukta gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.