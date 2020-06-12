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Yeni reklam filminde şımartıyor

Yemeksepeti Banabi, Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile çektiği yeni reklam filmini yayınladı. Yemeksepeti Banabi, yeni reklam filmiyle kullanıcılarına sevdiklerini ya da kendilerini şımartmanın kolay ve hızlı yolunu gösteriyor.

Yeni reklam filminde şımartıyor

13 şehirde yaklaşık 2.500 ürün çeşidi ile kullanıcıların online market ihtiyaçlarını karşılayan Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, ekranların en içten ve samimi çiftlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk’lü yeni eğlenceli reklam filmini yayınladı.

Yemeksepeti Banabi, reklam filminde ”Şımart Beni” sloganıyla market ürünleri ihtiyaçlarını online olarak karşılamak isteyen, bol çeşit ve hızlı sipariş teslimatıyla kendilerini şımartmak isteyen kullanıcılara seslenirken, Yemeksepeti Banabi’de her türlü market ürünü ihtiyacının karşılanabileceği vurgulanıyor.

Reklam filmi, Safiye Soyman’ın Faik Öztürk’e “Şımart beni” diye seslenerek ondan çikolata istemesiyle başlıyor. Faik Öztürk reklam filmi boyunca Safiye Soyman’ın çilek, kola, dondurma, yoğurt ve çeri domates gibi istediği her şeyi Yemeksepeti Banabi’den sipariş ederek onu mutlu ediyor.Film, Faik Öztürk’ün ‘biraz da kendimi şımartayım’ diyerek Yemeksepeti Banabi’den sipariş ettiği dondurmayı yemesiyle sonlanıyor.

Yemeksepeti Chief Business Development Officer Mert Baki, ekranların en çok sevilen çiftlerinden Safiye Soyman ve Faik Öztürk’in samimi enerjisi ile Yemeksepeti Banabi’nin ilk reklam filminde eğlenceli bir hikaye yaratmak istediklerini vurgularken “Kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken, bir yıl gibi kısa bir sürede 13 şehirde faaliyet göstermeyi başardık. Ürün çeşidimizi her geçen gün kullanıcılarımızın taleplerine göre sürekli yeniliyor, genişletiyor ve faaliyet gösterdiğimiz her şehirdeki depo sayılarımızı artırarak daha fazla kullanıcıya hizmet veriyoruz.” dedi.

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