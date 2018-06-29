"Yeni sistem engelleri kaldıracak"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşacak yeni sistemle tüccarın önündeki bürokratik engellerin ortadan kalkacağını belirterek, "ATO olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar'ın, ATO Meclisi haziran ayı olağan toplantısında meclis üyelerini arabuluculuk sistemi konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Toplantıda, 24 Haziran'ın demokrasi tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gürsel Baran, bunun milletin demokrasiye sahip çıktığına işaret ettiğini vurguladı.

Baran, yeni sistemle tüccarın önündeki bürokratik engellerin ortadan kalkacağının altını çizerek, bu kapsamda ATO olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan, toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.



