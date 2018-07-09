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Yeni sistemin ekonomi kurmayları belli oldu

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Türkiye ekonomisini yönetecek isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı - Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığına eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak getirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Ticaret Bakanı da Ruhsar Pekcan oldu

Yeni sistemin ekonomi kurmayları belli oldu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde düzenlenen ekonomi yönetimi, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak yapılandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.

- Sistemde oluşturulacak kurul ve ofisler

Öte yandan sistemde 9 kurul olacak. Bu kurullar politika önerileri yapacak, bilimden sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Kurullar arasında ekonomiye ilişkin, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yer alacak.

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis kurulacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak.

Öte yandan oluşturulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe performansı yakından izlenecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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