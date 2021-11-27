Yeni tasarımcılar geliyor

Ticaret Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, katma değerli ihracatın yolunun tasarımdan geçtiğini vurguladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım yarışmalarından çıkanların bugün kendilerini dünya arenasında kanıtlamaya başladığını belirtirken, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye ihracatının temel taşı olduğuna değindi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tasarımın, beraberinde getirdiği know-how ile rekabette her zaman bir adım önde olduğunu vurguladı.

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla 15 yıldır İTHİB tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nda yüzlerce yarışmacı arasından 11’e kalan finalistler ödül gecesinde tasarımlarını sergiledi. Yarışmanın koçluğunu ünlü modacı Tuvana Büyükçınar yaparken, yerli ve yabancı tasarımcılar, akademisyenler, tekstil sektörünün duayen isimleri ve İTHİB yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüride moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yer aldı. Jürinin değerlendirmeleri sonrası Özlem Akgül birincilik, Özlem Daylan Bozoğlan ikincilik, Pelin Su Karasu ise üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmanın final gecesinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Bu yarışmalarla Türkiye ihracatının geleceğini tasarlıyoruz. Tasarım kültürünü sadece tekstil ve konfeksiyon için değil tüm sektörlerimize yerleştirmeliyiz. Bu nedenle tam 15 tane tasarım yarışması düzenliyoruz. Kazananları ise yurt dışında eğitim görecek. Bugüne kadar bu yarışmalarda başarılı olan 228 tane öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderdik. Şu anda 14 öğrencimiz yurt dışında eğitim görüyor. Bazı tasarım yarışmalarından çıkan arkadaşlarımız ise bugün kendilerini dünya arenasında kanıtlamaya başladı. Artık tüm modacılarımız, tasarımcılarımız ileri çıkıyor. Bu ihracatımızda birim değerini artıracak.

Biz tekstil ve konfeksiyonda yola ilk çıktığımızda 1984’lerde bu işler başladığı zaman Türkiye’nin toplam ihracatı 2,9 milyar dolardı. Bugün 11,5 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri ihracatımız var. Toplam 30 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatmız var. Bu büyük bir başarı. Dünya ihracatından aldığımız payda tekstil ve konfeksiyonda yüzde 3’ten fazla. Bizim Türkiye’nin toplam ihracatında payı yüzde 1. Dolayısıyla tekstil ve konfeksiyon hala bizim göz bebeğimiz, hala ihracatımızın temel taşı.” dedi.

TASARIM HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE

Yarışmada bir konuşma gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Değişimi, inovasyonu ve endüstrinin sürdürülebilirlik ekseninde geleceğini sahiplenen bu önemli organizasyon, sektörel ihracatımızın gelişimi açısından oldukça önemli. Ülkemizin kusursuz mozaik yapısı, tasarımlarımıza ve zevklerimize çeşitlilik olarak yansıyor. Bu büyük zenginliğimiz, endüstrimizin gücüyle birleşerek; Türk tekstil sektörünü farklı ve özel kılıyor. Öyle ki, fiyatı 5 dolar olan sıradan bir kumaş, tasarım farkı ile, değerini 26 dolara çıkarabiliyor. Tasarım, beraberinde getirdiği know-how ile rekabette her zaman bir adım öne geçiyor. Ülkemizde tasarıma olan ilginin artması, yeni yeteneklerin her koşulda desteklenmesinden geçiyor. Bu nedenle bu önemli organizasyonu, sektörel ihracatımızın gelişimi açısından oldukça önemli görüyoruz.” dedi.

İHRACATTAKİ ÜSTÜN BAŞARIMIZ TASARIMCILARIMIZIN UFUKLARIYLA TAÇLANIYOR

Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörümüz dün itibariyle 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat verilerini aşmış ve tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaşmıştır. Bu başarıdan dolayı tüm sektörümüzü kutluyorum. Tekstil sektörümüzün bu başarısı, kumaşa hayat veren tasarımcılarımızın ufukları ile taçlanıyor. Böylelikle sektörümüz uluslararası arenada rakiplerine fark yaratıyor. Dünyada tasarım ve üretimi aynı anda gerçekleştirebilen ülke neredeyse yok. Türk tekstil sektörümüz ise bu başarısını binlerce yıllık köklü geçmişinden alıyor. Bu yıl yarışmamızda ‘Farkında Ol’ sloganı kullanarak sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek istedik. Doğadan ve tarihimizden alınan ilhamla yeteneklerin buluşturulduğu tasarımların sergilenmesini hedefledik ve ortaya çok başarılı sonuçlar çıktı. Bir sonraki adımımız ise yarışmamızda ortaya çıkan inovatif ve çevreci fikirleri sektörümüzle buluşturarak sektörümüzde çevre odaklı anlayışı tabana yaymak olacak. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı artırmak için yeni başarı hikayeleri yazmamız gerekiyor. Yeni başarı hikayelerinin de yolu sürdürülebilirlik esas alarak yapılan tasarım ve üretimden geçiyor.” diye konuştu.

İTHİB Başkan Yardımcısı ve İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Başkanı Fatih Bilici ise, “Türkiye’nin ilk ve tek kumaş tasarım yarışması olan İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmamızın her geçen yıl büyüyerek devam etmesinden ve sadece yurt içinden değil yurt dışından da talep görmesinden ötürü mutluluk duyuyoruz. Yarışmamız sektörümüzün önünü açan yenilikçi tasarımlara ev sahipliği yapması bakımından da önem taşıyor. Bu yılki sloganımız ‘Farkında Ol’. Sektörümüzün gündeminde yer alan sürdürülebilirlik konusuna bu yıl yarışmamızla da dikkat çekmek istedik. Artık çevre odaklı olmayan hiçbir çalışma kendisine yer edinemeyecek. Biz de sektör olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz.” dedi.

İLK ÜÇE 125 TL ÖDÜL

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması olan İstanbul İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda birinci olan finalist 70 bin TL, ikinci finalist 35 bin TL ve üçüncü finalist ise 20 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. İlk üçe giren yarışmacılar, Première Vision Paris Fuarı’nı ziyaret etme hakkı elde etti ve 6 ay yabancı dil eğitimi imkanı kazandılar. Ayrıca ilk üç finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacıya, İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda yurt dışı eğitim hakkı da verilecek.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Jüri Başkanı M. Fatih Bilici, Nejdet Ayaydın, Büşra Orakçıoğlu, Siren Ertan Kayalar, Adnan Bakkal, Sinem Kınran Parlak, Zekeriya Tanrıverdi, Fidan Şimşek, Yasemin Taciroğlu, Özlem Süer, Çiğdem Solak, Emre Sarar, Özlem Kaya, Ece Ege, Pascaline Wilhelm, Cihan Nacar, Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz ve Gülse Birsel gibi moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yer aldı.