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"Yeni teknolojilerin etkilerine hazır olmalıyız"

- SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan: - "Yeni teknolojiler; öğrenmeyi, istihdam sağlanmasını, kurumların problemlerine cevap bulmayı ciddi oranda etkileyecek. Bu etkiye hazır olmamız lazım" - "Tüm dünyada benzer problemleri olan kurumların kullandığı çözümler dünyanın 3 ülkesinde kodlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye" - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Gençlerin istihdamıyla ilgili piyasada ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek çok önemli"

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ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, yeni teknolojilerin öğrenmeyi, istihdam sağlanmasını, kurumların problemlerine cevap bulmayı ciddi oranda etkileyeceğini belirterek, "Bu etkiye hazır olmamız lazım." dedi.

Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni teknolojilerin "bazı meslekleri yok edeceği" görüşüne katılmadıklarını, gelecekte mesleklerin anılan teknolojilerle değişeceğine ve renkliliğinin artacağına inandıklarını söyledi.

Makina öğrenmesi gibi algoritmaların düşünüş yeteneğine katkı sağladığını kaydeden Candan, "Bu teknolojiler; öğrenmeyi, istihdam sağlanmasını, kurumların şu anki problemlerine cevap bulmayı ciddi oranda etkileyecek. Bu etkiye hazır olmamız lazım." diye konuştu.

İstanbul ve Ankara'da uyguladıkları SAP Genç Profesyoneller Programı'na da değinen Candan, gençlerin istihdamına yönelik yürüttükleri programın 19 yıl önce verdiği ilk 25 mezundan 20'sinin bilgi teknolojileri alanında kendi şirketlerini kurduklarının altını çizdi.

Candan, "Mezunlarımız programda kazandıkları bilgi birikimiyle ihracatçı konumuna geldiler. Aynı etkiyi şimdi de yapmaya çalışıyoruz. Amacımız yaklaşık 19 yıl önce dünyaya şekil veren projelerimizi ve Türkiye'deki kurumların çözümlerini, dünyaya örnek olacak şekilde tekrarlamak." ifadelerini kullandı.

SAP'nin 2013'ten beri Türkiye'de laboratuvarı bulunduğunu anlatan Candan, "SAP'nin büyük veri çözümleri Türkiye'de kodlanıyor. Tüm dünyada benzer problemleri olan kurumların kullandığı çözümler, dünyanın 3 ülkesinde kodlanıyor bunlardan bir tanesi de Türkiye." görüşünü dile getirdi.

Candan, söz konusu merkezde Türk mühendislerce yazılan 'Data Hub" ürününün bugün ihraç edildiğini anlatarak, "Dolayısıyla uğraştığımız bu konular entelektüel sermayeye dönüşüyor. Bu ciddi bir ekonomi oluşturmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bilgi yönetiminin niteliği artırılmalı"

"Genç Profesyoneller Programı'nın iş ortağı olan Türk Kızılayının Genel Başkanı Kerem Kınık da Türkiye'de bilgi yönetiminin niteliğinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasının kurumsal bilgiyi iyi yönetmesiyle gerçekleşeceğine inandığını dile getiren Kınık, "Bunu da ancak yetişmiş olan insan kaynağımızla yapabiliriz. Gençlerimiz için her yıl 1 milyon yeni iş imkanı yaratmak zorundayız. Gençlerin istihdamıyla ilgili piyasada ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek çok önemli." dedi.

Kınık, program kapsamında eğitim alan gençleri istihdam edebileceklerini sözlerine ekledi.

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