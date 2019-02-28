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Yeni Toyota Corolla Antalyalı sahibine verildi

ANTALYA (AA) - 12. nesil yeni Toyota Corolla, Antalya'daki ilk sahibine teslim edildi. Dünyada üretilmeye başlandığı 1966'dan bugüne 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. neslinin sahibine teslimi için Antalya Toyota Plaza...

Yeni Toyota Corolla Antalyalı sahibine verildi
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ANTALYA (AA) - 12. nesil yeni Toyota Corolla, Antalya'daki ilk sahibine teslim edildi.

Dünyada üretilmeye başlandığı 1966'dan bugüne 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. neslinin sahibine teslimi için Antalya Toyota Plaza Bakırcılar'da tören düzenlendi.

Toyota Plaza Bakırcılar Genel Müdürü Mehmet Tevfik Özkan, törende, uzun zamandır bu anı beklediklerini söyledi.

Hem kendilerinin hem de müşterilerin büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını anlatan Özkan, "Toyota'nın misyonu her zaman en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Türkiye'de üretilecek Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

Yeni Corolla'nın anahtarını alan Ali Erşan da, Toyota kalitesini yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni Corolla'nın insanı hayran bırakan yeni stilinin çok etkileyici olduğunu kaydeden Erşan, "Bu yeni tasarıma Corolla'nın tüm dünyada bilinen üstün avantaj ve özellikleri de eklenince ortaya böylesine mükemmel bir otomobil çıkmış. Tüm bu özelliklere sahip mükemmel bir otomobili olan Toyota Corolla'ya sahip olmak çok prestijli olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaToyota Corolla
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