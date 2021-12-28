Yeni üretim tesisi kuruyor

MARİŞ’in geleneksel Cumartesi Buluşmaları’nın aralık ayı konuğu Mardinli girişimci Emil Güzeliş oldu. MARİŞ ‘Mardin'den Dünyaya Parıldayan Marka’ başlığıyla düzenlenen toplantıda, pırlanta mücevher sektörünün lideri Zen Pırlanta’nın kurucusunu ağırladı.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), pandemi nedeniyle fiziksel olarak uzun bir süre ara verdiği toplantılarına hızlı bir dönüş gerçekleştirdi. ‘Mardin'den Dünyaya Parıldayan Marka’ başlıklı toplantının aralık ayı konuğu Türkiye'nin pırlanta mücevher kategorisindeki lider markası Zen Pırlanta’nın kurucusu Emil Güzeliş oldu.

MARİŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Batı’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş gerçekleştirdi. İş dünyası olarak faiz indirimiyle başlayıp Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği ile sona eren yoğun bir gündemi geride bıraktıklarına dikkat çeken Akkuş, bu süreçte döviz kurundaki sert dalgalanmadan rekabetçi kur ve yeni ekonomik model tartışmalarına, asgari ücretten Körfez ülkeleriyle yakınlaşmaya kadar birçok konuyu tartıştıklarını belirtti. Türkiye'nin tedarik zincirlerinde sahip olduğu potansiyel avantajı lehine çevirmek için ‘öngörülebilirliğe’ ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Akkuş, daha fazla üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımı talep ettiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Akkuş, ihracatçıların fiyatlamada yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek kilogram başına 1 doların altına inme risklerinin olduğunu, bunun da avantaj olarak gözüken hususun aleyhe dönmesine neden olacağına işaret etti. Akkuş "Şüphesiz, bu dar koridordan çıkabilmek için en önemli enstrümanlardan biri markalaşma. İster B2C ister B2B olsun, tüm şirketlerin markalaşma strateji ve hamlelerine daha fazla odaklanması gereken bir dönemden geçiyoruz. Markalaşmayı başaramazsak, evdeki bulgurdan olabiliriz. MARİŞ olarak markalaşma uzun süredir ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. 2025 yılında en az beş Mardinli markayı dünyaya hediye etme hedefimizi açıklamıştık. O, beş markadan birinin sahibi neden bu salonda olmasın" diye konuştu.

MARİŞ Cumartesi Buluşmaları’nın misafir konuşmacısı Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Özçelik ise kuyumculuk sektörüne atılma ve Zen Pırlanta markasının kuruluş hikayesini, kritik dönüm noktalarını, mevcutta markanın hedeflerini, kısa süre içerisinde 80 milyon TL yatırımla hayata geçecek yeni üretim tesisini ve markalaşmada gelecek ajandasını MARİŞ üyeleriyle paylaştı. Güzeliş, pandemi döneminde e-ticaretin toplam ciroları içerisindeki payının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e yükseldiğini ifade ederken, Türkiye'de pazar şartları olgunlaştıkça tüketicilerin altından pırlantaya geçiş trendinin derinleştiğini ve bu eğilimin sürmekte olduğunu belirtti.