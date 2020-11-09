Yeni ürünleri ses getirecek

Türkiye’de kadın hareketinin önemli isimleri arasında gösterilen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ARGE’ye verdiği destekle de öne çıkıyor. ARGE’ye en çok yatırım yapan kuruluşlar arasında yer alan Arnica küçük ev aletlerinde birbirinden ilginç buluşları ile sektörün önderleri arasında gösteriliyor.

Son dönemde elektrik süpürgesinde yaptığı yeniliklerle öne çıkan Arnica’nın bu konudaki son çalışması ile ilgili Senur Akin Biçer şu bilgiyi verdi:

“Süpürge alanındaki deneyimimizi ve gücümüzü yeni ürünlerle ortaya koyacağız. ARGE ekibimizle üzerinde durduğumuz şarjlı süpürgeler konusunda çok önemli gelişmeler kaydettik. Özellikle batarya sistemindeki yenilikler bu konuda önümüz açıyor. Bu yenilikler sayesinde tam çekiş gücü ile çalışan şarjlı süpürgeler üretmek mümkün hale geldi. Bu ürünümüz şu anda deneme aşamasında 2021’de tüketicimize sunmayı hedefliyoruz

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ayrıca sanatçı kimliği ile de biliniyor ve gençlerin önünü açmak için ayrı bir çaba sarf ediyor.