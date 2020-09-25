Yeni vergi affı beklentisi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve sosyal güvenlik borç yapılandırması için ilk resmî açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, “Ekim sonundaki rakamlara bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte karar vereceğiz” dedi. Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, salgın nedeniyle bozulan piyasa koşulları kapsamında borç yapılandırması ile birlikte olası bir vergi / sicil affı konusunun da hem vergi tahsilat oranı hem de mükellefler için kritik önem arz ettiğini söyledi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması ve olası bir vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler gündemin üst sırasındaki yerini koruyor. Konuyla ilgili ilk resmî açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, “Ekim sonundaki rakamlara bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte karar vereceğiz.” dedi. CSK Mali Müşavirlik Kurucusu ve Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, pandemi sürecinde bozulan piyasa koşulları nedeniyle ödenemeyen veya ertelenen vergi ve sosyal güvenlik prim borçları ve mevcut faaliyetlerin mükellef beyanlarına yansımasından oluşan tahakkuk kayıpları nedeni ile beklenen borç yapılandırması, matrah artırımı ve muhtemel vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler için gözlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışında olduğunu söyledi.

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Kumdakcı konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Mükellefler açısından bozulan piyasa koşullarında ödenmeyen vergi ve SGK primlerinin daha rahat bir şekilde yapılandırılarak ödenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı açısında Tahakkuk / Tahsilat oranının bazı illerde yüzde 2’lere kadar düştüğü bir dönemde vergi tahsilat hızını biraz olsa artırmak adına bu şekilde bir düzenlemeye gidilmesi temelde bir ihtiyaç gibi yorumlanıyor. Temmuz ayında Milliyetçi Hareket Partisi gurubu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olası bir vergi affı düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan soru konuyla ilgili kamuoyunda bir heyecan yaratmış, Sayın Bakan da konuyu Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) işaret ederek yanıtlamıştı. Yeni meclis döneminde ödenemeyen banka kredileri ve diğer cari borçlar dolayısı ile bozulan şirket ve mükellef sicilleri neticesinde sicil affının da gündeme alınacağına dair genel bir kamuoyu oluşmuş durumda. Vergi ve sicil affı ile ilgili ülke tarihimizdeki en uygun koşulların oluştuğu konu ile ilgili gözler Meclis açılışında.”