Yeni yatırımlar altın gibi parlayacak

Doğanlar Holding pozitif beklentisini sürdürüyor; 2021 yılının faaliyet gösterdiği mobilya ve enerji sektörlerinde altın yıl olması hedefleniyor. Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu 2020 yılını %60’ın üzerinde büyümeyle kapattı.

Doğanlar Holding, 2021 senesinin faaliyet gösterdiği mobilya ve enerji sektörlerinde altın yılı olmasını hedefliyor. 2020 yılını mobilya sektöründe % 60’ın üzerinde bir büyümeyle kapatan ve karlılığını 3 katın üzerinde artıran grup, yakın zamanda halka arz edeceği enerji şirketi Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile bu yıl enerji alanında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

Mobilya grubunda 2020 yılında yüksek büyümeyle satış artışları yaşayarak karlılığa geçen ve 3 katın üzerinde bir favök rakamına ulaşan Doğanlar Holding, 2021 başındaki 80,9 milyonluk ek sermaye artışıyla kredi kapamaları yaparak karlılığını artırdı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2021 yılında kredilerin azalması ve beklenilen %60 üzerinde büyümeyle mobilya sektöründe altın bir yıl yaşayacaklarını ifade etti. Davut Doğan sözlerine enerji sektöründe de başarılı bir yıl olacağını öngördüklerini ifade ederek, “Enerji, bizim diğer altın sektörümüz. Son 3 yılda %375 oranının üzerinde favök büyümesi kaydeden Biotrend Enerji şirketimiz ile, halka arz çalışmalarını sürdürüyoruz. Şirkete girecek kaynakları yeni alımlar ve yeni yatırımlarla destekleyerek bu alanda da altın bir yıl yaşayacağız.” şeklinde konuştu. İnşaat şirketi Doğyap’ı yeniden yapılandırdıklarının altını çizen Doğan, “Doğyap’ın profesyonel kadrolarını oluşturduk, Afrika’da önemli projeler için görüşmeler yapıyoruz” ifadesinde bulundu.

30 bin kişilik aileyiz

Doğanlar Holding, faaliyette olduğu mobilya, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde istihdam edilmiş 2500 kişilik ana kadrosuyla 2021 yılının pozitif iz bırakacak bir yıl olmasına odaklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan bayilerde çalışan yaklaşık 3500 ve yan sanayideki 1500 kişinin üzerinde bir kadroyla toplamda 7500 çalışandan oluşan bir ekip olduklarının altını çizerek, 30 bin kişilik büyük bir aile olduk” şeklinde konuştu.