Yeni yıl lezzetleri CarrefourSA'larda yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Yeni yıla özel olarak sunulan çeşitli yiyecekler ve ürünler CarrefourSA raflarında yerini aldı.

Şirket açıklamasına göre, CarrefourSA, tüm marketlerinde kızarmış hindiden yeni yıl sofrasını oluşturan seçme lezzetlere, yeni yıl aksesuarlarından çocuklar için oyuncaklara kadar çeşitli ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu.

Geçen sene Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiyeyi isabet ettiren CarrefourSA, bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, "ne lazımsa" söylemiyle ürün ve hizmetlerde tüketiciler nezdinde 23 yıldır güveni simgelediklerini dile getirdi. Ergin, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğinde. 2016 yılını geride bırakıp 2017 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, tüketicilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz.

Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Bu doğrultuda da hiperin yanı sıra süper, mini ve gurme market formatlarımızla erişilebilirliğimizi artırıp farklı ihtiyaçlara cevap verir konuma geldik. Yeni yılda bir adım öteye geçerek marketlerimizde adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacağız. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız."