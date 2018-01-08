Yeni yılda tezgahın gözdesi istavrit

TEKİRDAĞ (AA) - Yeni yılda balıkçı tezgahlarında vatandaşlar en çok istavriti tercih ediyor.

Denizlerde hamsinin azalması, çinekopun ağlara seyrek takılması nedeniyle vatandaşın tercihi, Marmara'da bolluk yaşanan istavrit oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki aydır sezonun durgun geçtiğini, hamsiyle birlikte yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, yeni yılda balıkçıların ağlarına daha çok istavrit takıldığını ifade ederek, "Balıkçıları ağ mesaisini tamamladıktan sonra havanın kararmasıyla denize açılıyor. Hamsi azaldığı için balıkçılar daha çok istavrit ve sardalya için ağ atıyor. Bu mevsimde tutulan istavrit lezzetli olur. Vatandaşlar bolca tüketebilir. Bundan sonra deniz ne verecek diye bekleyeceğiz." dedi.

Yeni yıla balıkçıların daha ümitli girdiğini belirten Pehlivanoğlu, havalarında soğumasıyla beraber sezonun daha bereketli olmasını beklediklerini dile getirdi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da balık bolluğunun azalmasıyla fiyatların geçen yıllara göre daha da arttığını aktardı.

Erol, bu sezon fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşların bazı balıkları tüketemediğini belirterek, "Bu sene geçen yıla göre balıklar az. Az olduğu içinde geçen yıla göre fiyatlar yüzde 100 arttı. Kış aylarında vatandaşlar hamsiyi tercih ederdi ama bu sene hamsi de yok. Bu aralar denizden daha çok istavrit çıkıyor ve bu aralar istavritin fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Hamsi olmadığı için bu aralar tezgahın gözdesi istavrit."diye konuştu.



