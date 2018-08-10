

Yeni yönetim belli oldu



Turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden ETS Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy'un, yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve getirilmesine sektörden gelen olumlu yorumlar her geçen gün artıyor. Bakan Ersoy, göreve gelir gelmez sektördeki eski mesai arkadaşlarıyla toplantılar yaptı, Ankara'daki görüşmelerinin yanı sıra turizmin başkenti Antalya'da tüm sektör bileşenleriyle büyük bir toplantı gerçekleştirerek, turizm için yeni bir yol haritası çizmek için çalışmalarını başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Ersoy'un kabineye girebilmesi için ETS ile bütün bağlarını kesmesini şartı koyduğu basında yer almıştı. Biz de Bakan Ersoy'un, ETS'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra şirketin yönetiminde nasıl bir yapılanma olduğunu merak ettik.

Arkadaşımız Özlem Kapar Bayburs'un öğrendiğine göre, Mehmet Ersoy, Bakanlık görevi tebliğinden hemen sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden kendisini azlederek, koltuğunu yıllardır mesai arkadaşı olan Coşkun Tünay'a devretmiş. Tünay, turizmde hem otelcilerin hem de acentecilerin iyi tanıdığı ve uzun yıllardır ETS'de Ersoy'la dirsek dirseğe çalışmış bir isim. Tünay'ın yardımcılık görevlerini ise Mehmet Albaş ve Suat Özbek üstlenmiş. Albaş, finans konuları ile Özbek ise satış ve operasyonlardan sorumlu olarak görev yapıyormuş. Öte yandan günlük ve haftalık kararların takibi için altı kişilik yeni bir icra kurulu oluşturulmuş. Yani ETS'nin yeni yönetimine dışarıdan yeni bir isim dahil olmamış, uzun yıllardır grupta olan yöneticiler görevlerini sürdürüyormuş.



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