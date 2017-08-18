Yeni yönetim seçildi yeni sayfa açıldı

Amerika Ticaret Odası TABA Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin 31. Genel Kurulu’nda Ali Osman Akat başkanlığındaki liste seçimleri kazandı.

Başkan seçilen Ali Osman Akat genel kurulda yaptığı konuşmada şu noktaların altını çizdi:

. Öncelikle derneğimez hizmet eden Bora Gürçay ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

. Kurulduğu günden bu güne kadar ülkemiz ile ABD arasında her alanda önemli bir köprü vazifesi gören TABA’ya bu günden sonra çok daha önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

. Dünyada siyasi ve ekonomik alanda bir çok değişim yaşanıyor. Her geçen gün zorlaşan rekabet koşulları firmalarımızın da yeni stratejiler belirlemesini zorunlu kılıyor.

. Biz bu düşünceden yola çıkarak bireysel uğraşı yerine bilinçli, bilgili ve tecrübeleri ortaya koyarak bir yöntem topyekün bir çalışma yapacağız.

. Bu kurum birlikte hareket etmenin yolunu açacak. Bu beceriyi ortaya koyacak. Biz üyelerimizin önünü açacak çalışmalar yapacağız.

. Biz yeni TABA yönetimi olarak bunu yapmaya talip olduk. Biz bunu görev olarak benimsedik. Bunu yapacağız.

. Sadece genel kurullarda biraraya gelmeyeceğiz. Her zaman bir olacağız. Birlikten güç doğacağını anlatacağız. Bu azimdeyiz ve kararlıyız bunu yapmaya.

. Yeteri kadar tecrübe ve bilgiye sahip TABA üyelerinin bu konuda daha başarılı işlere ve projelere imza atacağına olan inancımız tam.

. Türkiye ve Amerika arasında ilişkileri geliştirmek için yapılacak çok işimiz var. Bu bilinç ve düşünceyle göreve talip olan ben ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile yüksek istişare heyetimiz bunu başaracak.

İşte yeni yönetim kurulu

Ali Osman Akat.....AT​ALLONE A.Ş.

Mustafa Necati Işık.....​VERA

Serdar Kılıç…..​​KILIÇ HUKUK

Gökyar Karşı…..IT​ISE

Süleyman Sanlı…..​NARİN

Hamit Mücellit…..​SARKUYSAN

Hakan Orduhan…..​TURSAN

Şansal Turline…..KOZMETİK A.Ş

Özgür Rodoplu…..​BAB GROUP

Coşkun İnce…..BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Hakan Avdan…..​İNVESTAZ

İzzet Serhat Demir…..​TURKCELL

Ali Rıza Arslan…..​EMSAŞ

İbrahim Uyarin…..TRECYCLİNG