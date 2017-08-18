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Yeni yönetim seçildi yeni sayfa açıldı

TABA'nin yeni başkanı seçilen Ali Osman Akat birlikten güç doğar mesajı vererek, "Yapılacak çok işimiz var. Türkiye ile ABD arasında ilişkileri daha üst noktaya taşıyacağız" dedi.

Yeni yönetim seçildi yeni sayfa açıldı
 
 
 
Amerika Ticaret Odası TABA Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin 31. Genel Kurulu’nda Ali Osman Akat başkanlığındaki liste seçimleri kazandı.
 Başkan seçilen Ali Osman Akat genel kurulda yaptığı konuşmada şu noktaların altını çizdi:
. Öncelikle derneğimez hizmet eden Bora Gürçay ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.
. Kurulduğu günden bu güne kadar ülkemiz ile ABD arasında her alanda önemli bir köprü vazifesi gören TABA’ya bu günden sonra çok daha önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.
. Dünyada siyasi ve ekonomik alanda bir çok değişim yaşanıyor. Her geçen gün zorlaşan rekabet koşulları firmalarımızın da yeni stratejiler belirlemesini zorunlu kılıyor.
. Biz bu düşünceden yola çıkarak bireysel uğraşı yerine bilinçli, bilgili ve tecrübeleri ortaya koyarak bir yöntem topyekün  bir çalışma yapacağız.
. Bu kurum birlikte hareket etmenin yolunu açacak. Bu beceriyi ortaya koyacak. Biz üyelerimizin önünü açacak çalışmalar yapacağız.
. Biz yeni TABA yönetimi olarak bunu yapmaya talip olduk. Biz bunu görev olarak benimsedik. Bunu yapacağız.
. Sadece genel kurullarda biraraya gelmeyeceğiz. Her zaman bir olacağız. Birlikten güç doğacağını anlatacağız. Bu azimdeyiz ve kararlıyız bunu yapmaya.
. Yeteri kadar tecrübe ve bilgiye sahip TABA üyelerinin bu konuda daha başarılı işlere ve projelere imza atacağına olan inancımız tam.
. Türkiye ve Amerika arasında ilişkileri geliştirmek için yapılacak çok işimiz var. Bu bilinç ve düşünceyle göreve talip olan ben ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile yüksek istişare heyetimiz bunu başaracak.
 
 
İşte yeni yönetim kurulu
 
Ali Osman Akat.....AT​ALLONE A.Ş.
Mustafa Necati Işık.....​VERA
Serdar Kılıç…..​​KILIÇ HUKUK
Gökyar Karşı…..IT​ISE
Süleyman Sanlı…..​NARİN
Hamit Mücellit…..​SARKUYSAN
Hakan Orduhan…..​TURSAN
Şansal Turline…..KOZMETİK A.Ş
Özgür Rodoplu…..​BAB GROUP
Coşkun İnce…..BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hakan Avdan…..​İNVESTAZ
İzzet Serhat Demir…..​TURKCELL
Ali Rıza Arslan…..​EMSAŞ
İbrahim Uyarin…..TRECYCLİNG
Dursun Topçu…..REİS MAKİNE A.Ş.


 
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Ali Osman AkatTABATÜRK AMERİKAN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA
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